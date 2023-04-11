زين توقع مذكرة تفاهم مع مبادرة "همّة ولمّة"

الوكيل الإخباري - وقّعت شركة زين الأردن مذكّرة تفاهم مع مبادرة "همّة ولمّة"– نحو أردن أنظف أردن أخضر، العاملة تحت مظلة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة؛ بهدف التعاون على رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في الأماكن العامة والسياحية والغابات والمتنزهات في المملكة،وذلك من خلال برامج التوعية لليافعين والكبار وموظفي القطاعين العام والخاص، وحملات النظافة والزراعة وغيرها من البرامج التي تسهم في تغيير سلوك الرمي العشوائي للنفايات.

وتم توقيع المذكرة اليوم في مقر شركة زين الرئيسي، ووقّعها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمهندس عوني قعوار؛ نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة،وبحضور السيدات المتطوعات القائمات على مبادرة "همة ولمة".

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وتأتي هذه الخطوة من جانب زين في إطار حرصها على عقد شراكات فاعلة لخدمة البيئة والمجتمع، وحرصها المستمر على المشاركة في الأنشطة التطوعية المختلفة للحفاظ على البيئة،ودورها في تشجيع ودعم القطاع السياحي في المملكة من خلال مساهمتها بحماية البيئة وزيادة المساحات الطبيعية والخضراء في المملكة، حيث تتبنى زين غابة منذ العام 2008 في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش، وقامت بزراعة ما يقارب 14,000 شجرة في عدّة مناطق بالمملكة، إلى جانب حملات التوعية التي تحرص على إطلاقها باستمرار عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والإعلان المختلفة؛ لتعزيز الثقافة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها زين في كافة برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الخامس عشر (الحياة في البر)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).



ومن جهته قال عوني قعوار "أن الجمعية وبجهود مبادرة همة ولمة، والتي قامت مجموعة من السيدات بإطلاقها عام 2019، تسعى الى العمل بمنهجية تشاركية تهدف إلى تبني حلول مستدامة تساهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وما ينتج منها أضرار للبيئة وللإنسان، وإحلال السلوكيات البيئية السليمة للمحافظة على البيئة والنظافة وتحقيق تنمية سياحية مستدامة تنعكس على المجتمعات في كافة المحافظات.

وقامت المبادرة في عام 2021 باختيار محافظة مادبا كمحافظة تجريبية للعمل على احداث التغيير والوصول نحو أردن أنظف، أردن أخضر، على أن يتم نقل التجارب الناجحة فيها الى المحافظات الأخرى في الأعوام القادمة".

وتعمل المبادرة على عدة محاور للوصول الى هذا الهدف ، منها برامج التوعية البيئية والسياحية في المدارس ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي، ومنها العمل مع القطاع السياحي والتجاري والخدمي والصناعي على برامج الاستدامة البيئية والتدوير، ومنها الزراعة بهدف زيادة الرقعة الخضراء في المملكة ونشر الوعي في موضوع الحفاظ على الطبيعة بما فيها الأشجار والتربة والمياه لما فيها تأثير هام على صحة الانسان والمساعدة في التصدي للتغيرات المناخية.

وقد تبنت مبادرة همة ولمة الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالتشاركية، وتعمل بشكل مباشر على ربط القطاعين العام والخاص في كافة برامجها وفعالياتها.

يذكر بأن الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة هي جمعية غير ربحية وغير إلزامية تعمل على رفع سوية القطاع السياحي، كما وتشجع على رفع مستوى الوعي لدى الأعضاء بأهمية مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع.