زين راعي الاتصالات الحصري لبطولة الأردن للدرِفت 2024

الوكيل الاخباري - في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع الأردنية لرياضة السيارات كشريك اتصالات حصري؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لبطولة الأردن لسباقات الدرِفت 2024، التي أقيمت يومي الخميس والجمعة في البحر الميت، وتضمنت منافسات سباق الدرِفت الأول "تاندوم" بمشاركة 24 سائقاً من الأردن وفلسطين والإمارات.

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وتأتي رعاية زين لهذه البطولة في إطار حرصها على رعاية والتواجد في أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية التي تقام في المملكة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع الرياضة والشباب، حيث دأبت الشركة على رعاية المنافسات والبطولات المختلفة في رياضة السيارات ضمن الشراكة التي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات، إذ تحظى هذه الرياضات باهتمام فئة واسعة من الشباب.



يذكر أن شركة زين الأردن ترعى عدداً من أبطال الرياضات الفردية، والأبطال البارالمبيين الأردنيين لتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الرياضية، والمساهمة في رفع اسم الأردن في مختلف المحافل، كما تنظم سنوياً عدداً من بطولات كرة القدم وكرة السلة للشباب واليافعين في عدّة محافظات في المملكة، بالإضافة إلى رعايتها لأبرز الفعاليات والبطولات والأحداث الرياضية والشبابية التي تحظى بإقبال وحضور جماهيري واسع وتسهم في تعزيز مكانة الأردن رياضياً على المستويين العربي والعالمي.

https://www.youtube.com/watch?v=sHbMP_p2Yx0



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