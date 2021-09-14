زين راعي الاتصالات الحصري لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات

الوكيل الاخباري -

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قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية لبطولة الأندية العربية لكرة السلّة للسيدات في نسختها الـ 22، والتي اختتمت فعالياتها يوم أمس بفوز نادي بيروت اللبناني بلقب البطولة.وتأتي رعاية زين لهذه البطولة في إطار دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، ورعايتها لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية، وحرصها على إبراز مواهب وقدرات الشبّان والشابات الأردنيين في مختلف المحافل.ونظّمت زين العديد من الفعاليات والمسابقات والأنشطة خلال جولات منافسات البطولة، وقدّمت العديد من الجوائز على الحضور وسط أجواء حماسية وتنافسية.وكانت قد أُقيمت فعاليات البطولة -التي انطلقت فعالياتها في 5 أيلول واستمرت حتى يوم أمس- في صالة نادي شباب الفحيص، وشهدت مشاركة 5 أندية هي نادي الفحيص والنادي الأرثوذكسي الأردنيين اللذان يحظيا بدعم شركة زين، ونادي بيروت اللبناني، ونادي الثورة السوري، ونادي المرأة القطرية.وتُوّج فريق بيروت اللبناني في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم أمس بلقب البطولة العربية لكرة السلّة للسيّدات، بعد فوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 71-67.