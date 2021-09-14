الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

أمانة عمّان تعتزم إنشاء مركز اتصال موحد لاستقبال مكالمات المواطنين

تخريج 33 مشاركا في دورات مهنية بنقابة المقاولين

وزير البيئة يلتقي سفير هنغاريا لدى المملكة

هيئة الأسرى : المحامون سيزورون الأسرى المعاد اعتقالهم

مستجدات بشأن فاجعة الطفلة لين التي توفيت في مستشفى البشير

الملك يعزي رئيس الوزراء البريطاني بوفاة والدته

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاربعاء

كندا تتخطى حاجز المليون و 550 ألف إصابة بكورونا

نحو 26 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا أُعطيت الثلاثاء

تخصيص 400 ألف دينار لاستحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق الحكومي

الثلاثاء، 14-09-2021 04:53 م

زين راعي الاتصالات الحصري لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات

basketball


الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية لبطولة الأندية العربية لكرة السلّة للسيدات في نسختها الـ 22، والتي اختتمت فعالياتها يوم أمس بفوز نادي بيروت اللبناني بلقب البطولة. اضافة اعلان


وتأتي رعاية زين لهذه البطولة في إطار دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، ورعايتها لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية، وحرصها على إبراز مواهب وقدرات الشبّان والشابات الأردنيين في مختلف المحافل.

ونظّمت زين العديد من الفعاليات والمسابقات والأنشطة خلال جولات منافسات البطولة، وقدّمت العديد من الجوائز على الحضور وسط أجواء حماسية وتنافسية.

وكانت قد أُقيمت فعاليات البطولة -التي انطلقت فعالياتها في 5 أيلول واستمرت حتى يوم أمس- في صالة نادي شباب الفحيص، وشهدت مشاركة 5 أندية هي نادي الفحيص والنادي الأرثوذكسي الأردنيين اللذان يحظيا بدعم شركة زين، ونادي بيروت اللبناني، ونادي الثورة السوري، ونادي المرأة القطرية.

وتُوّج فريق بيروت اللبناني في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم أمس بلقب البطولة العربية لكرة السلّة للسيّدات، بعد فوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 71-67. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-09-14 at 2.38.53 PM

الأردنية للطيران تحصل على شهادة برنامج الأيوسا (IOSA) للمرة الثامنة

Huawei Picture - 14-09-2021

إليك لماذا يجب عليك الحصول على سماعات HUAWEI FreeBuds 4

127721-Announcing sustainability report

بنك الإسكان يصدر تقريره السنوي للاستدامة لعام 2020

GetAttachment

البحث عن ارقام سيارات مميزة على السوق المفتوح

0

وفد نقابة المهندسين الأردنيين يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي

Markazia - Winners Picture - 13-09-2021

سامي جو أبي نخلة بطل كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أخبار متعلقة
ZINC & JEA Logo (1)

اتفاقية تعاون تجمع منصّة زين للإبداع ونقابة المهندسين الأردنيين

ZarqaFiberCenter

اختتام أولى الدورات التدريبية المجانية على تكنولوجيا الفايبر في مركز زين

IMG_20210831_145331

زين تهنئ أبطالها البارالمبيين بإنجازاتهم في "طوكيو 2020"

IMG-20210823-WA0006

شركة زين مستمرة في دعم جهود مكافحة كورونا

23472963_1784775548222082_4182927967056169712_n

زين تقيم بطولتها الكروية للإناث في إقليم الوسط