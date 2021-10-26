الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يجري مباحثات مع الرئيس البولندي

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

الثلاثاء، 26-10-2021 11:25 ص

زين راعي الاتصالات الحصري لتجوال الأردن 'غالوبس'

23472963_1784775548222082_4182927967056169712_n


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن دعمها لتجوال الأردن "غالوبس"، الحدث العالمي الفريد من نوعه في رياضة الفروسية، الذي تحتضنه صحراء وادي رم في الفترة من 23 ولغاية 30 تشرين الأول الجاري.اضافة اعلان


وقالت شركة زين، راعي الاتصالات الحصري لهذه التظاهرة العالمية؛ ان دعمها لهذه الفعالية يأتي في إطار اهتمامها بالقطاعين الرياضي والسياحي في المملكة ضمن مسؤوليتها المجتمعية، وهما الجانبان اللذان سيسهم تجوال "غالوبس" في تعزيزهما، من خلال فرصة المشاركة للفرسان الأردنيين وتعزيز دور المملكة كوجهة عالمية في استضافة أضخم وأبرز الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى عامل الجذب السياحي للمثلث الذهبي ومنطقة وادي رم بشكل خاص، التي تتمتع بخصائص مميزة جعلت منها مقصداً لمنظمي الفعاليات الرياضية الصحراوية.

ودأبت شركة زين على دعم الرياضة في المملكة عبر رعاية أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة، بالإضافة إلى إقامة البطولات الشبابية المختلفة في مختلف محافظات المملكة، كما وتدعم الشركة مجموعة من الرياضيين من لاعبي الرياضات الفردية والألعاب البارالمبية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
500x100-03 (002) (1)

انطلاق معرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2021) في الأردن

Students Photo

بنك الإسكان يرعى حفل استقبال الطلبة المستجدين في جامعة الحسين التقنية

13240745_1098861770172862_7712093067240425118_n

38.3 مليون دينار بعد الضريبة أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية في 9 شهور 2021

EDM_En_1080x1920 (002)

عروض مميزة من هواوي بانتظار محبيها في الأردن ابتداءً من اليوم

WhatsApp Image 2021-10-25 at 1.17.44 PM

سامسونج إلكترونيكس تطلق حملة أسبوع سامسونج مع عروض وخصومات استثنائية

WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.28.54 PM

مذكرة تفاهم لتقديم 13 منحة كاملة لطلبة الحاسوب بجامعة الحسين التقنية

أخبار متعلقة
0B5A0972 copy 2

مركز زين ZainEsportsJO يقيم البطولة الأضخم لنجوم البث في لعبة 'ببجي'

0

زين الراعي الرسمي لمسيرة مالكي دراجات هارلي الأردن

23472963_1784775548222082_4182927967056169712_n

زين تُواصل دعمها للهيئة الملكية الأردنية للأفلام

world mental health day

زين الأردن تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

logo zain

زين راعي الاتصالات الحصري لمعرض GESCO التعليمي الـ20

GetAttachment

تخريج الفوج الأول من مركز زين للتدريب على (الفايبر)