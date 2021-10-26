زين راعي الاتصالات الحصري لتجوال الأردن 'غالوبس'

الوكيل الاخباري -

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أعلنت شركة زين الأردن عن دعمها لتجوال الأردن "غالوبس"، الحدث العالمي الفريد من نوعه في رياضة الفروسية، الذي تحتضنه صحراء وادي رم في الفترة من 23 ولغاية 30 تشرين الأول الجاري.وقالت شركة زين، راعي الاتصالات الحصري لهذه التظاهرة العالمية؛ ان دعمها لهذه الفعالية يأتي في إطار اهتمامها بالقطاعين الرياضي والسياحي في المملكة ضمن مسؤوليتها المجتمعية، وهما الجانبان اللذان سيسهم تجوال "غالوبس" في تعزيزهما، من خلال فرصة المشاركة للفرسان الأردنيين وتعزيز دور المملكة كوجهة عالمية في استضافة أضخم وأبرز الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى عامل الجذب السياحي للمثلث الذهبي ومنطقة وادي رم بشكل خاص، التي تتمتع بخصائص مميزة جعلت منها مقصداً لمنظمي الفعاليات الرياضية الصحراوية.ودأبت شركة زين على دعم الرياضة في المملكة عبر رعاية أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة، بالإضافة إلى إقامة البطولات الشبابية المختلفة في مختلف محافظات المملكة، كما وتدعم الشركة مجموعة من الرياضيين من لاعبي الرياضات الفردية والألعاب البارالمبية.