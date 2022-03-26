السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

السبت، 26-03-2022 11:56 ص

زين راعي الاتصالات الحصري لسباق ألتراماراثون البحر الميت

DeadSea Ultra Marathon


الوكيل الاخباري - استكمالاً لدورها المحوري في دعم كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للنسخة الـ 26 من سباق أكوافينا التراماراثون البحر الميت، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، ونظمته الجمعية الأردنية للماراثونات تحت شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم".

اضافة اعلان


وتُجسّد رعاية زين لهذا الحدث الرياضي الضخم، اهتمام الشركة المتواصل بدعم الرياضة والاستثمار بطاقات الشباب الرياضية، وتشجيع الأفراد على اتباع أساليب حياة صحية تنعكس عليهم وعلى المجتمع بالنفع، إلى جانب تسليط الضوء على المناطق والأماكن السياحية التي يتمتع بها الأردن والترويج السياحي للمملكة، وتماشياً مع الهدفين الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" والسابع عشر"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من الأهداف العالمية للتنمية المُستدامة، التي تتبناها الشركة وتطبقها في كافة برامجها في إدارة الاستدامة.


وضم الماراثون الذي حظي بمشاركة محلية ودولية واسعة؛ ثلاثة سباقات رئيسية؛ سباق 50 كم ألتراماراثون، وسباق 21 كم نصف ماراثون، وسباق 10 كم.


يُشار بأن شركة زين قد دأبت ومنذ عدّة أعوام على دعم قطاع الرياضة والشباب في المملكة كواحد من القطاعات الرئيسية التي تغطيها الشركة ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة للمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال رعايتها لمجموعة من الأندية الأردنية ولاعبي الرياضات الفردية، ومجموعة من لاعبي الرياضات البارالمبية، بالإضافة إلى رعاية الفعاليات الرياضية المختلفة التي تقام في المملكة، واقامتها بشكل مستمر للبطولات في مختلف محافظات المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
PIC

انطلاق دورة تدريبية مجانية جديدة في مركز زين للفايبر بالتعاون مع التدريب المهني

WhatsApp Image 2022-03-26 at 9.40.35 AM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تستعرض باقة من المنتجات المبتكرة في نموذج بيت سامسونج الذكي في سيتي مول

ااا

توضيح مهم من الأردنية للطيران

Bassem Khalil Al Salem - image

السالم: نمو الأرباح الصافية لمجموعة كابيتال بنك بنسبة 100% لتصل إلى 61 مليون دينار للعام 2021

MKT_Home AI_Creative Lifestyle Shot_HQ_MKT_HUAWEI Sound Joy_image_16_9_EN_JPG_hold_20211014

HUAWEI Sound Joy: أول مكبر صوت ذكي ومحمول من هواوي تم تصميمه بالاشتراك مع Devialet متوفر الآن في الأردن

320229112519890409668

تنويه هام الى عملاء البنك العربي

أخبار متعلقة
GetAttachment

زين والتدريب المهني تُطلقان دورات تدريبية مجانية جديدة لصيانة الأجهزة الخلوية

Al-Aman-Fund_02

زين تجدد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الـ11 على التوالي

GetAttachment

شراكة استراتيجية تجمع زين الأردن وانفوبيب لتقديم حلول تقنية مبتكرة في الأردن

zain_logo_BK

زين تواصل مبادراتها وتُطلق مكتبة رقمية لتعلّم لغة الإشارة الأردنية