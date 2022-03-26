زين راعي الاتصالات الحصري لسباق ألتراماراثون البحر الميت

الوكيل الاخباري - استكمالاً لدورها المحوري في دعم كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للنسخة الـ 26 من سباق أكوافينا التراماراثون البحر الميت، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، ونظمته الجمعية الأردنية للماراثونات تحت شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم".

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وتُجسّد رعاية زين لهذا الحدث الرياضي الضخم، اهتمام الشركة المتواصل بدعم الرياضة والاستثمار بطاقات الشباب الرياضية، وتشجيع الأفراد على اتباع أساليب حياة صحية تنعكس عليهم وعلى المجتمع بالنفع، إلى جانب تسليط الضوء على المناطق والأماكن السياحية التي يتمتع بها الأردن والترويج السياحي للمملكة، وتماشياً مع الهدفين الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" والسابع عشر"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من الأهداف العالمية للتنمية المُستدامة، التي تتبناها الشركة وتطبقها في كافة برامجها في إدارة الاستدامة.



وضم الماراثون الذي حظي بمشاركة محلية ودولية واسعة؛ ثلاثة سباقات رئيسية؛ سباق 50 كم ألتراماراثون، وسباق 21 كم نصف ماراثون، وسباق 10 كم.



يُشار بأن شركة زين قد دأبت ومنذ عدّة أعوام على دعم قطاع الرياضة والشباب في المملكة كواحد من القطاعات الرئيسية التي تغطيها الشركة ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة للمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال رعايتها لمجموعة من الأندية الأردنية ولاعبي الرياضات الفردية، ومجموعة من لاعبي الرياضات البارالمبية، بالإضافة إلى رعاية الفعاليات الرياضية المختلفة التي تقام في المملكة، واقامتها بشكل مستمر للبطولات في مختلف محافظات المملكة.