زين راعي الاتصالات الحصري لسِباق ألترا ماراثون البحر الميت

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري لألترا ماراثون البحر الميت الذي أُقيم برعاية سمو الأمير فراس بن رعد، وبتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" وبالتعاون مع أمانة عمّان الكُبرى، وأُفتتحت فعالياته يوم أمس الجمعة في منطقة البحر الميت. اضافة اعلان





وجاءت رعاية شركة زين لهذا الحدث الرياضي الهام؛ استكمالًا لدورها الفاعل في دعم أبرز الفعاليات والأحداث الرياضية التي تحظى بإقبال وحضور جماهيري واسع، وللمساهمة في تسليط الضوء على مكانة ودور المملكة في استضافة وإقامة الأحداث الرياضية المهمة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب التزامها الراسخ بنشر الوعي حول الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي.



وحظي السِباق -الذي حمل شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم"-، مشاركة أكثر من 3000 عدّاء وعدّاءة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، إذ ينقسم ألترا ماراثون البحر الميت لـ 3 فئات إلى جانب سِباق الأطفال، ويضم 3 سباقات رئيسية؛ سباق 50 كم التراماراثون (فردي / تتابع)، وسِباق 21 كم نصف ماراثون (فردي/ تتابع) وللأشخاص ذوي الإعاقة (الأكفاء وممن يستخدمون الكراسي المتحركة) وسِباق 10 كم (فردي / تتابع) وللأشخاص ذوي الإعاقة (الأكفاء وممن يستخدمون الكراسي المتحركة)، فيما سيشهد يوم الجمعة المُقبل الموافق 3 آيّار السِباق الخاص بالأطفال والذي سيقام في حدائق الحسين.



وتولي شركة زين الأردن اهتمامًا كبيرًا لقِطاع الرياضة والشباب في المملكة، عبر دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية التي تُقام بالمملكة، كبطولة الأردن للراليات ودوري كرة القدم والسّلة للصِغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، للمسساهمة بالنهوض في المواهب الشابة الأردنية في مختلف الرياضات، وتطوير مهاراتهم للمساهمة في رفع مستوى الحضور والتمثيل الأردني في الساحات الرياضية بمختلف المحافل.



حيث تدعم الشركة ومنذ 8 أعوام اللجنة الأولمبية الأردنية كراع ذهبي وتقدّم من خلالها رعايتها لدعم الرياضيين الأردنيين المميزين، للمساهمة في تجهيزهم للمنافسة على المستوى الدولي، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين، الذين تحتضنهم منذ أعوام، لتمثيل الأردن في كافة المحافل والبطولات، ولمساعدتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ تضم هذه المجموعة كل من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجّاج، وعمر قرادة، وجميل شبلي، وعبدالكريم خطّاب، وأسماء شكري، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزّام.



