السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

يديعوت أحرونوت: بن غفير طلب قتل بعض المعتقلين بمجمع الشفاء

المراكز الشبابية بإربد تنظم أنشطة متنوعة

"المركزية للتجارة والمركبات" تزوّد أمانة عمّان الكبرى بـ 48 حافلة من نوع "كينغ لونغ"

الحنيفات يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالاردن

الفايز يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

بلدية إربد تنفذ صيانة لألعاب حدائق الملك عبدالله الثاني

جلسة نقاشية عن دور صندوق استثمار أموال الضمان في التنمية الاقتصادية

مستعمرون يهاجمون مزارعين غرب بيت لحم

الأشغال تنهي أعمال فتح وتعبيد طريق كثربا-الأغوار

الكرملين يعلق على محاولات إزاحة روسيا من أسواق الطاقة

السبت، 27-04-2024 04:04 م

زين راعي الاتصالات الحصري لسِباق ألترا ماراثون البحر الميت

WhatsApp Image 2024-04-27 at 5.03.47 AM


الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري لألترا ماراثون البحر الميت الذي أُقيم برعاية سمو الأمير فراس بن رعد، وبتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" وبالتعاون مع أمانة عمّان الكُبرى، وأُفتتحت فعالياته يوم أمس الجمعة في منطقة البحر الميت.اضافة اعلان


وجاءت رعاية شركة زين لهذا الحدث الرياضي الهام؛ استكمالًا لدورها الفاعل في دعم أبرز الفعاليات والأحداث الرياضية التي تحظى بإقبال وحضور جماهيري واسع، وللمساهمة في تسليط الضوء على مكانة ودور المملكة في استضافة وإقامة الأحداث الرياضية المهمة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب التزامها الراسخ بنشر الوعي حول الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي.

وحظي السِباق -الذي حمل شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم"-، مشاركة أكثر من 3000 عدّاء وعدّاءة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، إذ ينقسم ألترا ماراثون البحر الميت لـ 3 فئات إلى جانب سِباق الأطفال، ويضم 3 سباقات رئيسية؛ سباق 50 كم التراماراثون (فردي / تتابع)، وسِباق 21 كم نصف ماراثون (فردي/ تتابع) وللأشخاص ذوي الإعاقة (الأكفاء وممن يستخدمون الكراسي المتحركة) وسِباق 10 كم (فردي / تتابع) وللأشخاص ذوي الإعاقة (الأكفاء وممن يستخدمون الكراسي المتحركة)، فيما سيشهد يوم الجمعة المُقبل الموافق 3 آيّار السِباق الخاص بالأطفال والذي سيقام في حدائق الحسين.

وتولي شركة زين الأردن اهتمامًا كبيرًا لقِطاع الرياضة والشباب في المملكة، عبر دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية التي تُقام بالمملكة، كبطولة الأردن للراليات ودوري كرة القدم والسّلة للصِغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، للمسساهمة بالنهوض في المواهب الشابة الأردنية في مختلف الرياضات، وتطوير مهاراتهم للمساهمة في رفع مستوى الحضور والتمثيل الأردني في الساحات الرياضية بمختلف المحافل.

حيث تدعم الشركة ومنذ 8 أعوام اللجنة الأولمبية الأردنية كراع ذهبي وتقدّم من خلالها رعايتها لدعم الرياضيين الأردنيين المميزين، للمساهمة في تجهيزهم للمنافسة على المستوى الدولي، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين، الذين تحتضنهم منذ أعوام، لتمثيل الأردن في كافة المحافل والبطولات، ولمساعدتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ تضم هذه المجموعة كل من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجّاج، وعمر قرادة، وجميل شبلي، وعبدالكريم خطّاب، وأسماء شكري، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزّام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d35434ab-bcff-474a-9b51-5c3897c2d0c3

"المركزية للتجارة والمركبات" تزوّد أمانة عمّان الكبرى بـ 48 حافلة من نوع "كينغ لونغ"

378e5755-4626-43d1-82b4-09756c712258

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توفر التحديث الجديد من Galaxy AI باللغة العربية في الأردن

WhatsApp Image 2024-04-25 at 3.14.05 PM

باسم سلفيتي يتسلّم رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد خلفاً لعصام سلفيتي

pic 2

الملكية الأردنية تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتزرع 1000 شجرة بمحمية الأزرق المائية بمناسبة يوم الأرض

Toyota @ WRC - Croatia Rally - 1

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزه الرابع على التوالي في رالي كرواتيا

WhatsApp Image 2024-04-25 at 8.41.00 AM

مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي

أخبار متعلقة
2 (1)

شركة الخليج للكابلات ترحّب بضيف الأردن الكبير

1 (1)

شركة زين ترحّب بضيف الأردن الكبير

WhatsApp Image 2024-04-22 at 3.00.01 PM

زين الراعي البلاتيني لمسابقة مبرمجي المستقبل العربية الثالثة عشر

WhatsApp Image 2024-04-14 at 6.02.34 PM

مبادرات تطوعية مشتركة بين فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمان روتانا خلال شهر رمضان

WhatsApp Image 2024-04-02 at 12.19.49 PM

زين تُواصل دعم مسيرة أبطالها البارالمبيين للعام الرابع عشر على التوالي

WhatsApp Image 2024-04-01 at 9.16.13 AM

زين تجدد دعمها لحملة "نحو الحياة" لعلاج مرضى السرطان