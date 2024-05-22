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الأربعاء، 22-05-2024 12:33 م

زين راعي الاتصالات الحصري لـ "منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي"

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الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك اتصالات حصري لمنتدى الأردن للإعلام والاتصال، والذي انطلقت فعالياته يوم أمس في فندق الشيراتون عمان، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبتنظيم من وزارة الاتصال الحكومي، وسط حضور إعلامي عربي ودولي، وبمشاركة نخبة من الصحفيين وقادة الإعلام الأردنيين والعرب.

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وأعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، عن سعادته برعاية زين لهذا المنتدى الهام، لما يوفره من فرصة لمناقشة موضوعات تتعلّق بالتحديات التي يشهدها الإعلام والاتصال في المنطقة، في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الهائل، وزيادة الاعتماد على الأدوات الرقمية في صناعة ونشر المحتوى، حيث يقدم المنتدى حلولاً لمواكبة هذه التطورات للحفاظ على مكانة الأردن في هذا المجال.


وأضاف البيطار بأن رعاية زين لهذا المنتدى تأتي تقديراً منها لدور وسائل الإعلام وجهودها البارزة في خدمة مختلف القطاعات في المملكة، لا سيما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تمكّن بفضل الدعم الملكي المتواصل من التطور ليتمتع اليوم بتنافسية عالية ورائدة على مستوى المنطقة، إلى جانب حرص الشركة على تعزيز تعاونها مع القطاع العام من خلال رعايتها لأبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في المملكة، معبّراً عن تقدير شركة زين لوزارة الاتصال الحكومي على جهودها المتواصلة في رفد والارتقاء بالمنظومة الإعلامية في المملكة، وتنظيم هذا الحدث الهام الذي يأتي في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وعيد الاستقلال الثامن والسبعين.


وكان قد افتتح فعاليات المنتدى الذي استمر على مدار يومين متتاليين وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين مندوباً عن رئيس الوزراء، وتضمّن 8 جلسات شارك فيها أكثر من ثلاثين متحدثاً أردنياً وعربياً وعالمياً، وناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربي، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام، ومواكبة التطورات في الاعلام والاتصال الرقمي، وأقيم على هامش المنتدى معرض شارك فيه العديد من القنوات العربية والمحلية والشركات الريادية في التحول الرقمي للإعلام.


وجاءت إقامة هذا المنتدى تأكيداً للدور التاريخي الفاعل للأردن في المنطقة خلال ما يزيد على مئة عام، وتقديراً لدور الإعلام في صناعة المشهد الأردني، وأهميته في دعم الأدوار التي قام بها جلالة الملك خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

 

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