زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر “Droidcon” التقني العالمي

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) رعايتها لمؤتمر “Droidcon” التقني العالمي؛ الذي يعد أهم وأكبر المؤتمرات المتخصصة في تطوير برامج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل على مستوى العالم، حيث استضاف الأردن فعالياته لهذا العام، وأُقيمت في فندق لو رويال عمّان خلال الفترة من 18-20 كانون الثاني الجاري.

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وجاءت رعاية زين لهذا الحدث الهام في إطار حرصها على التواجد في كافة المؤتمرات والفعاليات التي تُقام في الأردن، لا سيما تلك التي تختص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والابتكار، ولتواصل دورها من خلال منصّة زين للإبداع (ZINC) في المساهمة بتطوير مهارات الشباب الأردني، حيث قدّمت المنصّة دعوة مجانية لمجموعة من ممثلي الشركات الناشئة الأردنية التي تقدّم لها الدعم لحضور فعاليات هذا المؤتمر؛ لتتيح لهم فرصة لقاء متحدثين ومختصين تقنيين والاستفادة من خبراتهم، والتعرّف على أصحاب الأعمال والشركات العالمية في ذات المجال وبناء علاقات تمكّنهم من تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى تمكينهم من التعرف على آخر مستجدات تطوير وتصميم تطبيقات الأندرويد وكيفية الاستفادة منها في بناء منتجاتهم وخدماتهم.



واستقبل المؤتمر ما يزيد عن 1000 مشارك من طلبة الجامعات والمبرمجين والمختصين وممثلي الشركات التقنية الأردنية، ومطوّري التطبيقات والمبرمجين، وأتاح المؤتمر الفرصة للتعرف على أهم الكفاءات الشبابية الأردنية في عالم الأندرويد، من خلال تنظيمه هاكاثون تطوير تطبيق أندرويد مبتكر لتعزيز تجربة السياحة في العاصمة عمان وتمكين الزوار والسياح من استكشاف معالم عمّان السياحية، بمشاركة حوالي 480 طالب وطالبة من عدّة جامعات في الأردن، وعدد من المطورين المستقلين.



كما تضمّن المؤتمر عروضاً تقديمية من خبراء ومختصين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية، وممن لديهم خبرات فنية مميزة في هذا المجال، منهم داني بروسلر؛ مدير تطبيقات أندرويد في شركة «ساوند كلاود» الذي قدّم عرضاً حول «استكشاف إمكانات لغة كوتلن البرمجية»، كما قدّم فيليب فلورياني؛ قائد فريق تطبيقات أندرويد في «إنفينوم»، عرضاً بعنوان «مفاتيح المرور: مستقبل المصادقة» اطلع خلالها الحضور على مستقبل تقنيات المصادقة، كما قدّم المؤتمر مجموعة شاملة من الفعاليات والأدوات والخدمات لتحسين المهارات والخبرات لمطوري أندرويد حول العالم.