زين راعي الاتصالات الحصري لمبادرة علماء الغد الأردنية 2023

الوكيل الإخباري - في إطار دعمها المتواصل للشباب ولقطاع التعليم في المملكة؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لمعرض ومبادرة علماء الغد الأردنية 2023 (JoYS) الذي نظّمته السفارة الإيرلندية، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة ولي العهد، ومؤسسة الملكة رانيا، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم الطلبة الأردنيين من مختلف مدارس المملكة، المهتمين في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا (STEM)، وإبراز مواهبهم.

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واشتملت رعاية زين على تقديم جوائز نقدية للطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن فئة التكنولوجيا، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) على دعم الشباب لا سيما طلاب المدارس وتشجيعهم على تطوير مواهبهم وقدراتهم وتنميتها في مختلف المجالات، واكتشاف ميولهم ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم منذ الصغر.



وأقيمت فعاليات هذه المبادرة الوطنية في جامعة الحسين التقنية، وشارك فيها 357 طالباً موهوباً من 68 مدرسة حكومية وخاصة من جميع أنحاء المملكة، حيث عرض الطلاب المشاركون مشاريعهم المبتكرة في مختلف مجالات العلوم والتكنوجيا والهندسة والرياضيات، كما مرّ الطلاب ومعلموهم خلال هذه المبادرة في عدّة مراحل شملت جلسات تدريبية لبناء قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى مخيم تدريبي مخصص حول ريادة الأعمال، لتدريبهم حول كيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع وشركات في المستقبل، وصولاً إلى المرحلة النهائية وإعلان الفائزين.