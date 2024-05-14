زين راعي الاتصالات الحصري لمتحف الدبابات الملكي للعام السادس

الوكيل الاخباري - انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه القوات المُسلّحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي، وتخليداً للبطولات الأردنية التي سطّرها النشامى على مر التاريخ؛ جدّدت شركة زين الأردن وللعام السادس على التوالي اتفاقية التعاون التي تجمعها مع متحف الدبابات الملكي، لتواصل زين دورها كراعي اتصالات حصري لكافة الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المتحف.

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وتم توقيع الاتفاقية في موقع المتحف، ووقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير متحف الدبابات الملكي ماهر الطراونة، بحضور عضو مجلس أُمناء المتحف رجا غرغور، والمدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار.



وستواصل شركة زين في إطار هذا التعاون الممتد رعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي يُقيمها المتحف على مدار العام، بالإضافة إلى إقامة فعاليات مختلفة في المتحف لا سيّما البطولات والفعاليات التي تنظمها الشركة تحت مظلة مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo والتي تتمتع بطابع عسكري يحاكي ما يضمّه المتحف.



ويأتي تجديد هذه الاتفاقية من جانب زين بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولّي جلالة الملك سلطاته الدستورية، لتواصل الشركة جهودها في تقدير دور نشامى الوطن ممن نذروا أنفسهم لحماية وخدمة الأردن، بالإضافة إلى مساهمتها في تسليط الضوء على المعدات والآليات العسكرية التي يعرضها المتحف، وإبراز التاريخ العسكري الأردني والمحافظة على هذا الموروث وحماية الهوية الوطنية وتعميق روح الانتماء والولاء، وإتاحة الفرصة للأجيال المتعاقبة وزوار الأردن للتعرّف والاطلاع على هذا الصرح المُميز ومقتنياته، والذي يُشكّل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، إلى جانب دور زين وحرصها على عقد شراكات فاعلة مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القِطاعات.

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