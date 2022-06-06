زين راعي الاتصالات الحصري لمسابقة المحارب الدولية في نسختها الـ 12

الوكيل الإخباري - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لمسابقة المحارب الدولية في نسختها الـ 12، والتي يقيمها مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، وبدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

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وتأتي رعاية زين لهذا الحدث الدولي المميّز في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) والممتدة منذ عدّة أعوام، والتي تحرص من خلالها على دعم هذه المسابقة التي تحظى بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم نظراً لسمعة الأردن في المحافل الدولية، لا سيما في المجالات العسكرية التي تبوأت فيها المملكة مراكز متقدمة، وذلك لما تتمتع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من قدرات وكفاءات متميّزة.



وانطلقت فعاليات هذه المسابقة الدولية صباح يوم أمس الأحد وتستمر حتى 9 حزيران، وتقام في موقع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) في العاصمة عمان، حيث يتنافس خلالها 40 فريقاً من فرق العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية من 25 دولة حول العالم.