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الخميس، 02-12-2021 07:35 م

زين راعي الاتصالات الحصري لمعرض الفنون والحِرف اللبناني

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الوكيل الاخباري -  قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية للمعرض السنوي للفنون والحرف اليدوية اللبناني، والذي أُقيم تحت رعاية سمو الأميرة غيداء طلال، حيث انطلقت فعالياته في العبدلي مول يوم أمس الأربعاء وسيستمر حتى تاريخ 4 كانون الأول.

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واشتمل المعرض على تصاميم ومعروضات لأكثر من 50 مصمم أردني ولبناني في مجالات الأزياء والاكسسوارات والحرف اليدوية والحقائب والتُحف وغيرها.

 

وتأتي رعاية زين لهذا المعرض -منذ عدّة أعوام- في إطار دعمها المتواصل لقطاع التصميم وريادة الأعمال في المملكة، وحرصها على تقديم الرعاية للعديد من من البازارات والمعارض الفنيّة التي تُقام في المملكة، ومنها: بازار ملتقى الإبداع، وبازار النادي الأرثوذكسي، وبازار “Hands Gifts and Events”، وغيرها.

 

 


 

 

 

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