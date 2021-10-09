زين راعي الاتصالات الحصري لمعرض GESCO التعليمي الـ20

الوكيل الاخباري -

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قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية لمعرض “GESCO” التعليمي الـ 20؛ الذي يوفّر فرص تعليمية للأفراد الراغبين بتطوير مهاراتهم العلمية لغايات مهنية، والراغبين باستكمال دراساتهم العليا في الخارج، من خلال ربطهم مع شركاء “GESCO” من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وإسبانيا وتركيا وقبرص وألمانيا والمجر.وتأتي رعاية زين لهذا المعرض -منذ عدّة أعوام- انطلاقاً من حرصها على دعم قطاع التعليم والشباب في المملكة، وتغطية كافة الفعاليات التي تهم الشباب وتسهم في تطوير مهاراتهم وتنميتها، وتوفّر فرص علمية لهم بما يتناسب مع توجهاتهم ويلبي تطلعاتهم وطموحهم.وأُقيم المعرض في فندق لاندمارك عمان يومي الأربعاء والخميس، بحضور جامعات من عدة دولمنها المملكة المتحدة وغيرها، حيث يتيح المعرض للحضور الاستفسار والتواصل مع ممثلي الجامعات والتعرف أكثر عن الدراسة والإقامة والتكلفة والمنح المتوفرة.