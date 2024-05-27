زين راعي الاتصالات الحصري لمنتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"

الوكيل الإخباري - استمراراً لجهودها المتواصلة بهدف تعزيز مكانة المملكة على خارطة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والتزامها بتقديم أحدث الحلول التقنية لتطوير بنية رقمية متينة للانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول نحو الرقمنة في مختلف القطاعات وتحقيق الإنجازات الوطنية على هذا الصعيد؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لمنتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت الرعاية الملكية السامية، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

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وتأتي مُشاركة زين كراعي اتصالات حصري في المنتدى الذي افتتحه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وحمل عنوان "عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي، تأكيداً على التزام الشركة وضمن مظلة "زين أعمال" بتمكين بيئة الأعمال للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر تقديم أحدث الحلول التقنية والمُبتكرة لكافة المؤسسات والشركات بمختلف قِطاعاتها وأحجامها، وتمكينها من الاستفادة من البنية التحتية المتميزة والمتقدمة التي تمتلكها الشركة وبما يسهم في تنمية الأعمال وتطويرها.



ويهدف المنتدى الذي حضر افتتاحه وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والاستثمار خلود السقاف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ويجمع مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في الدول الإسلامية المنضوية تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إلى مناقشة القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن والدول المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.



وخلال المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، سيتم الإعلان عن مسابقة الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من الدول الإسلامية.



ويشارك في المنتدى ممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلو الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى صغار المستثمرين الذين أسسوا شركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة، حيث يتضمن المنتدى العديد من الندوات التي أهمها دور الحكومات في تحفيز الاستثمار بالاقتصاد الرقمي، ودور الغرف التجارية في تطوير الاقتصاد الرقمي، وقصص نجاح القطاع الخاص بالاقتصاد الرقمي، والتحديات الحالية التي تواجه الشركات الناشئة.