زين راعي الاتصالات الحصري لمهرجان الأُغنية والموسيقى الأردني 2020

الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن دعمها كراعي اتصالات حصري لمهرجان الأُغنية والموسيقى الأردني 2020، الذي يٌقام تحت رعاية رئيس الوزراء، في المركز الثقافي الملكي، ويُبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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ويأتي دعم شركة زين لهذا المهرجان؛ استمراراً لدعمها للحركة الفنية الأردنية والمواهب المحلية المُبدعة، لا سيّما في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة والعالم أجمع، والتزاماً منها بالتواجد في كافة الفعاليات الأدبية والفنية والثقافية، ومواصلة لدعمها الدائم للفنانين الأردنيين.



ويهدف مهرجان الأُغنية والموسيقى الأردني الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 تشرين أول الجاري إلى دعم الفنانين الذين تعرضوا لظروف صعبة جرّاء جائحة كورونا، بالإضافة الى اكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتشجيع الفنانين والموسيقيين والمشاريع الموسيقية والتعريف بالفنان الأردني عبر الرسائل الجمالية والموسيقية البليغة التي يوجهها المهرجان إلى العالم.



ويُسلّط مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 2020 الضوء على ثلاثة حقول، هي: مسابقة الأُغنية الأردنية المتكاملة، ومسابقة العزف المنفرد على آلة العود، ودعم المشاريع الموسيقية.



