زين راعي مهرجان الباها الرياضي في العقبة

وتُجسّد رعاية شركة زين للمهرجان الرياضي التزامها الراسخ بدعم قِطاعي الشباب والرياضة من خلال رعاية الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهم فئة الشباب وتتيح لهم الفرصة لممارسة الرياضة وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم وممارسة مختلف أنواع الرياضة، مما يُسهم في تعزيز حضورهم على ساحة الرياضات الإلكترونية والرياضات البدنية، لا سيما وأن المهرجان يقام على هامش رالي الباها الدولي الذي يحظى بحضور ومشاركة عالمية ويعد أحد أبرز الأحداث الرياضية التي يحتضنها الأردن كل عام، حيث تحرص زين على رعاية هذه الأحداث والتواجد بها لأثرها في إبراز الأردن كوجهة رياضية عالمية مميزة، إضافة إلى عامل الجذب السياحي للمناطق السياحية والطبيعية في المملكة، والتي يساهم هذا الحدث وغيره في ترويجها وتسليط الضوء عليها.
وتضمن المهرجان الرياضي العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي أُقيمت في ساحة الثورة العربية الكُبرى وعلى شاطئ الغندور السياحي، ككرة السلّة 33x وكرة الطائرة الشاطئية وتحديات محاكاة سِباقات السرعة والراليات (WRC)، حيث شهدت المُنافسات حضوراً واسعاً وسط أجواء حماسية مُمتعة.
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