زين ركّزت جهودها خلال 2023 على توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها

الوكيل الإخباري - قدّمت شركة زين الأردن خلال العام 2023 مجموعة من العروض والخدمات المميزة عبر شبكتها ومنصّاتها الرقمية، ركّزت من خلالها على توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها وزبائنها الذين اعتادوا على التميّز ومواكبة أحدث التقنيات، لتؤكّد التزامها بمواصلة ريادتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، ودعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة.

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وواصلت زين خلال العام 2023 استثمارها بشبكتها وإدخال أحدث التقنيات إلى المملكة، وذلك ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية في المملكة، حيث أعلنت مؤخراً عن إطلاقها لشبكة الجيل الخامس 5G، وطرحت الخدمة تجارياً لزبائنها ومشتركيها من خلال باقة من العروض الحصرية والمميزة ابتداءً من 22 دينار مع سرعة 200 ميجابت بالثانية وصولاً إلى سرعات لا محدودة، فيما أتاحت للمشتركين اختيار الجهاز المناسب من أحدث الأجهزة العاملة بتقنية (Wi-Fi 6) المتطورة والتي تعد أحدث تقنيات الإنترنت اللاسلكي، سواء جهاز الراوتر أو الراوتر المتنقل (ماي فاي)، كما قدّمت زين حصرياً ولأول مرة في الأردن من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، حيث يتيح للمستخدم تجربة استخدام إنترنت ثابت وفائق السرعة دون انقطاع، وقامت زين بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة بأحدث شبكات الجيل الخامس لا سيما الحيوية والمركزية منها، لضمان توفير أفضل تجربة على الإطلاق لزبائنها، فيما ستواصل الشركة العمل على توسيع نطاق تغطية الخدمة لشمول مناطق جديدة خلال المراحل القادمة وبحلول العام 2024.



كما أطلقت زين خلال العام 2023 وكأول شركة اتصالات في المملكة الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي تقنية الفايبر إلى الغرفة (Fiber- To – The – Room)، ووفرت لزبائنها من خلال هذه التكنولوجيا الحديثة أفضل حلول الإنترنت المنزلي بسرعات ثابتة وفائقة تصل إلى 2000 ميجابت بالثانية، حيث تدعم هذه الخدمة أيضاً تقنية (Wi-Fi 6) بما يضمن تغطية جميع أنحاء المنزل والمساحات الكبيرة ذات الغرف والطوابق المتعددة، وذلك من خلال تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة داخل المنزل بحرفية عالية، ليتمكّن المشتركون من التمتّع بخدمة إنترنت لا مثيل لها ودون انقطاع في كافة أرجاء المنزل، حيث طرحت زين هذه الخدمة من خلال عرض مميز متاح بسرعة 2000 ميجابت/ الثانية.



وواصلت زين خططها التوسعية لتغطية كافة أنحاء المملكة بتقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، حيث قامت خلال العام 2023 وكأول شركة اتصالات في المملكة بتغطية عدد من المخيمات في محافظات مختلفة، منها مخيم البقعة في محافظة البلقاء، ومخيمي غزة وسوف في محافظة جرش، ومخيمي العودة وعزمي المفتي في محافظة اربد، ومخيم الطالبية في العاصمة عمان، ليبلغ حجم انتشار خدمة الإنترنت الثابت بين الأسر في المخيمات إلى 75 ألف أسرة، بما يغطي 77% من إجمالي مساحة المخيمات.



وقدّمت زين لمشتركيها على مدار العام سلسلة من العروض المميزة عبر منصّاتها وقنواتها الرقمية، وأبرزها متجرها الإلكتروني (Zain eShop)، حيث طرحت من خلاله طيلة العام مجموعة من العروض الحصرية على الأجهزة المتاحة عبر المتجر مع امكانية التقسيط عبر البطاقات الائتمانية التابعة لعدد من البنوك في المملكة، كما منحت مشتركيها أيضاً خصومات مميزة على متجرها الإلكتروني عبر رموز ترويجية بنسب خصم متفاوتة، كما أتاحت لمشتركيها على نظام الدفع اللاحق إمكانية الاستفادة من خصم الجهاز المتاح على اشتراكاتهم من خلال قسائم شرائية عبر متجرها الإلكتروني بحيث يمكن للمشترك التسوّق واختيار منتج أو أكثر عبر متجر زين الإلكتروني بقيمة الخصم كاملة، كما قدّمت لمشتركيها عبر تطبيقها للهواتف الذكية (Zain Jo App) جوائز ومكافآت مميزة من خلال مسابقة "دولاب الحظ"؛ تقديراً لولاء مشتركيها ولتحفيزهم على استخدام التطبيق لتنفيذ كافة عملياتهم والتحكّم بخطوطهم واشتراكاتهم بكل سهولة وسرعة، كإضافة وإلغاء الخدمات ودفع الفواتير وشحن الخطوط، مع خصومات مميزة وبأفضل سعر.



واستمرت زين بتقديم خدمات عصريّة ومميزة لمشتركيها وزبائنها في معارضها الجديدة كليّاً التي أعادت افتتاحها خلال العام 2023، والتي غيّرت من خلالها المفهوم التقليدي لخدمة الزبائن وانتقلت به إلى مرحلة جديدة من الخدمات الاستثنائية في تجربة رقمية متكاملة، فيما أطلقت خدمة الدفع آبل باي (Apple Pay) على كافة منصاتها الرقمية، لتتيح لعملائها من حاملي أجهزة آبل دفع فواتيرهم وشحن خطوطهم وشراء المنتجات بأمان وبكل سهولة وسرعة، في إطار حرص الشركة على توفير أحدث التقنيات عبر تقديم أفضل حلول الدفع الإلكتروني عبر منصّاتها الرقمية.