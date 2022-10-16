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الأحد، 16-10-2022 12:49 م

زين شريكاً استراتيجياً لبازار السلك الدبلوماسي الخيري

سمو الأميرة بسمة خلال زيارتها لركن زين في افتتاح البازار


الوكيل الإخباري - قدّمت شركة زين رعايتها كشريك استراتيجي لبازار السلك الدبلوماسي الخيري، الذي أُقيم للعام الثامن والخمسين تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، بتنظيم من مبرة أم الحسين، ويخصص ريعه بالكامل لدعم أطفال وبرامج المبرة.

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وتعكس شراكة زين للبازار الذي تدعمه منذ أعوام، التزامها الراسخ والمنبثق من استراتيجيتها في المسؤولية المجتمعية تجاه كافة أطياف المجتمع الأردني، ولتعزيز وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي عبر دعم العديد من المبادرات والبرامج التي تصب في مصلحة الأيتام لتمكينهم ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.


ويعد البازار الذي أُقيم في مدينة الحسين للشباب، حدثاً إنسانياً وملتقى للهيئات الدبلوماسية في الأردن، تعبر من خلاله عن معاني التكافل والتضامن لمساعدة المبرة وتمكينها من القيام بواجبها تجاه الفئات المستهدفة من الأطفال.
وشهد البازار مشاركة ما يزيد عن 30 سفارة وهيئة دبلوماسية معتمدة، تم خلاله عرض منتوجات متنوعة، وعروض فلكورية، وفقرات فنية وثقافية، ومأكولات متنوعة تجسد جميعها تراث وثقافات الدول المشاركة في صورة تعكس معاني الالتقاء والتبادل الثقافي بين الشعوب.


يُشار إلى أن شركة زين تواظب على دعم العديد من الفئات المستحقة للدعم ضمن محور التكافل الاجتماعي الذي تتضمنه استراتيجيتها لإدارة الاستدامة، حيث تتكفّل بخمسة بيوت في قُرى الأطفال الأردنية SOS، تتوّزع في كل من محافظة إربد، والعقبة، وعمّان، حيث تقوم بتغطية وتحمّل جزء من نفقات ومصاريف البيوت الخمسة، وتقوم بتوفير مستلزمات الأطفال المقيمين فيها، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية في العديد من المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، كما تقوم زين بتقديم الدعم النقدي لتغطية تكاليف المنح الدراسية لعدد من الشباب والشابات الأيتام المنتفعين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمبادرات الأخرى.

 




 

 


 

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