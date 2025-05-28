زين شريكاً استراتيجياً لبطولة "ريد بُل جول إنجليزي"

11:56 ص

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الوكيل الإخباري- مواصلةً لدعمها قِطاعي الرياضة والشباب، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع ريد بُل منذ أعوام؛ قدّمت شركة زين الأردن -الشريك الاستراتيجي لفعاليات وأنشطة ريد بُل في الأردن- رعايتها لبطولة "ريد بُل جول إنجليزي" التي أُقيمت عبر خمس تصفيات تأهيليّة في عمان واربد، واختُتِمت يوم الجمعة على ملاعب أكاديمية ايريس الرياضية الدولية في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وجاءت رعاية شركة زين للبطولة في إطار مُساهماتها لتعزيز مكانة الأردن على خارطة الرياضات العالمية وخاصةً كرة القدم التي تتمتع بشعبية واسعة، وضمن التزامها بدعم القطاع الرياضي والشبابي في الأردن، لتمكين الشباب وتشجيعهم على ممارسة مختلف أنواع الرياضات البدنية مما يُسهم في بناء مواهبهم واكتشافها ويعزّز حضورهم في مختلف الساحات الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية.



وشهدت البطولة مُشاركة واسعة من أوساط الشباب الأردنيين من عمّان وعدّة محافظات، حيث أُقيمت التصفيات بين 9 و15 أيّار، واستهدفت اللاعبين الشباب من عُشاق كرة القدم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، إذ تأهلت 10 فِرق لخوض النهائي الوطني وتُوّج فريق "Falcons" بلقب البطولة وحصل على فرصة لزيارة نادي "ريد بُل سالزبورغ" في النمسا.



وتواصل شركة زين دعم قِطاع الرياضة الأردني عبر إقامة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة إلى دعم ورعاية أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحتضنها المملكة، وشراكتها الاستراتيجية ورعايتها للعديد من الجهات الرياضية، كدعمها للاتحاد الأردني لكرة السلة بكونها راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي، وشراكتها الاستراتيجية مع الأردنية لرياضة السيارات، ورالي جوردان رايدرز للدراجات النارية ورالي مالكي دراجات هارلي في الأردن (HOG)، وبكونها شريك الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي، وشريكاً استراتيجياً لفعاليات وأنشطة "ريد بُل"، كما تقدّم الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها ألترا ماراثون "برومين عمّان" وماراثون السيدات، وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين منذ 15 عاماً.



