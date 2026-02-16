الإثنين 2026-02-16 03:32 م

زين شريكاً استراتيجياً لرالي باها الأردن الوطني ورالي وادي القمر الثالث

الإثنين، 16-02-2026 01:37 م
الوكيل الإخباري-  في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الأردنية لرياضة السيارات، والتزامها بدعم قطاعي الرياضة والسياحة بوصفهما من القطاعات الحيوية في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك استراتيجي لرالي باها الأردن الوطني، ورالي وادي القمر الثالث، واللذين أُقيما خلال الفترة من 12 إلى 14 شباط في جنوب المملكة.اضافة اعلان


وجاءت رعاية زين الأردن لهذه الأحداث الرياضية والسياحية الهامة انسجاماً مع استراتيجيتها في دعم أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المملكة، والمساهمة في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رياضية وسياحية قادرة على تنظيم واستضافة أضخم الفعاليات، إلى جانب دعم الرياضة والشباب وتشجيع السياحة، حيث يُعد هذا الحدث أولى فعاليات العام ضمن رزنامة فعاليات الأردنية لرياضة السيارات، التي تحرص زين على أن تكون شريكاً وداعماً لها سنوياً.

وأُقيم الراليان عبر مسارات امتدت بين مدينة العقبة وصحراء وادي رم، في حدث جمع بين المنافسة الرياضية وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والسياحية المميزة التي يتمتع بها الأردن. وشهد الحدث مشاركة واسعة من المتسابقين المحترفين والهواة من الأردن وعدة دول، إلى جانب حضور جماهيري وتغطية إعلامية محلية وعربية ودولية واسعة، بالإضافة إلى انتشار رقمي لافت عبر قنوات التواصل الاجتماعي التي وثّقت مجريات المنافسات والمواقع السياحية، مما أسهم في تعزيز الصورة المشرقة للأردن كوجهة لرياضة المغامرات وتنظيم الفعاليات الرياضية.

ويُعد رالي باها الأردن ورالي وادي القمر من أبرز الفعاليات الرياضية في الأردن التي تجمع بين المحترفين والهواة في منافسات قوية، وتعكس تطور رياضة السيارات في المملكة والمنطقة بشكل عام، حيث شارك في رالي باها الأردن الوطني 14 متسابقاً، فيما شهد رالي وادي القمر الثالث مشاركة 53 متسابقاً من الأردن ودول عدة، في تأكيد على التطور المتواصل الذي تشهده رياضة السيارات في المملكة، وقدرتها على استقطاب مشاركات متنوعة على المستويين المحلي والدولي.
 
 


