زين شريكاً استراتيجياً لرالي "جوردن رايدرز" للدراجات النارية

وأكدت شركة زين بأن رعايتها المستمرة لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والسياحية كرالي "جوردن رايدرز"، تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الترويج للسياحة وتعزيز قطاع الرياضة في المملكة، إلى جانب حرصها على دعم الفعاليات التي تسهم في تسليط الضوء على جماليات الطبيعة في الأردن وأبرز معالمه السياحية، والتي تستقطب السياح والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفد قطاع السياحة في المملكة، وتعزيز الصورة المشرقة للأردن كوجهة سياحية ورياضية رائدة عبر سياحة الدراجات النارية.
وكانت قد انطلقت فعاليات رالي جوردن رايدرز يوم الخميس من أمام فندق الرويال في العاصمة عمان، واستمرت على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 400 دراج من 13 دولة عربية مختلفة، وتهدف هذه الفعالية إلى جعل الأردن مركزاً سياحياً عالمياً لمحبي ركوب الدراجات النارية من شتى أنحاء العالم، حيث تضمّنت فعاليات الرالي جولات ومسارات مختلفة شملت عدّة محافظات ومناطق بالمملكة، إذ تجوّل الدراجون المشاركون في الرالي خلال هذه الجولة في المناطق المحيطة بمحافظة جرش وتحديداً محمية دبين، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بمحافظة عجلون والوقوف عند تلفريك عجلون.
ومن الجدير بالذكر أن رالي جوردان رايدرز يعد الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط، كما أنه الرالي الوحيد الذي تم إدراجه على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، ويحظى باهتمام ومشاركة واسعة من الدراجين من مختلف الدول العربية.
-
أخبار متعلقة
-
إيسوزو الأردن تفتتح معرضها ومركز خدماتها الجديد والمتكامل في عمّان لتعزيز مكانتها في السوق المحلي
-
سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ من سامسونج، جهاز لوحي مصمم لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي
-
جورامكو" توقع عقداً مع مجموعة المطار الدولي لتنفيذ مشروع توسعة مرافقها في عمّان
-
بنك الإسكان يواصل تعزيز المهارات البيعية لموظفيه مع برنامج The Lone Wolf الأول من نوعه عربياً
-
نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة مع شركة الوصلة الرائدة في مجال خدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً
-
تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين
-
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ" تختتم مرحلة النّشر والتّرشيحات لجوائز التّميُّز، للدورة 2024/2025
-
مجموعة شركات أبو عودة: التكريم الملكي حافز لنا ونتطلع للمزيد في خدمة الاقتصاد الوطني