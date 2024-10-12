زين شريكاً استراتيجياً لرالي "جوردن رايدرز" للدراجات النارية

الوكيل الإخباري- في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه لدعم قطاعي السياحة والرياضة، وحرصها على التواجد في أبرز الفعاليات التي تحتضنها المملكة، مما يعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية عربية مميزة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لرالي "جوردن رايدرز للدراجات النارية 2024" – رالي اليوبيل الفضي، والذي نظّمته مجموعة الدراجين الأردنيين بمناسبة العيد الخامس والعشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لسلطاته الدستورية.

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وأكدت شركة زين بأن رعايتها المستمرة لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والسياحية كرالي "جوردن رايدرز"، تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الترويج للسياحة وتعزيز قطاع الرياضة في المملكة، إلى جانب حرصها على دعم الفعاليات التي تسهم في تسليط الضوء على جماليات الطبيعة في الأردن وأبرز معالمه السياحية، والتي تستقطب السياح والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفد قطاع السياحة في المملكة، وتعزيز الصورة المشرقة للأردن كوجهة سياحية ورياضية رائدة عبر سياحة الدراجات النارية.



وكانت قد انطلقت فعاليات رالي جوردن رايدرز يوم الخميس من أمام فندق الرويال في العاصمة عمان، واستمرت على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 400 دراج من 13 دولة عربية مختلفة، وتهدف هذه الفعالية إلى جعل الأردن مركزاً سياحياً عالمياً لمحبي ركوب الدراجات النارية من شتى أنحاء العالم، حيث تضمّنت فعاليات الرالي جولات ومسارات مختلفة شملت عدّة محافظات ومناطق بالمملكة، إذ تجوّل الدراجون المشاركون في الرالي خلال هذه الجولة في المناطق المحيطة بمحافظة جرش وتحديداً محمية دبين، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بمحافظة عجلون والوقوف عند تلفريك عجلون.