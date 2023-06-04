زين شريكاً استراتيجياً لسوق جارا بموسمه السابع عشر

الوكيل الإخباري - ضمن حرصها على التواجد ورعاية أبرز وأهم الفعاليات في المملكة، والمساهمة في تنشيط الحركة السياحية ودعم المواهب الأردنية والحرف اليدوية؛ واصلت شركة زين الأردن تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لسوق جارا الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا)، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، والذي تستمر فعالياته لغاية شهر أيلول.

وافتتح أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة يوم الجمعة فعاليات سوق جارا بحضور وزير الثقافة الدكتورة هيفاء النجار.

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وتأتي شراكة زين الاستراتيجية لسوق جارا في إطار التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع المحلي ولجميع القطاعات، وإيماناً منها بضرورة دعم وتنميةقطاع الحِرف اليدوية والتقليدية، الذي يعكس القيم التراثية والفنية التي ترتبط بالموروث الثقافي وتثري الهوية الوطنية، إلى جانب مساهمة السوق في تعزيز قطاع السياحة الأردني، كونه أصبح أحد أهم الأسواق التي يرتادها المواطنون والسياح.

وتشتمل رعاية زين للسوق على رفد السوق بمجموعة من المنتجات لمصممين أردنيين ممن تدعمهم منصة زين للإبداع ZINC ضمن برنامج DeZain space الذي تحتضن من خلاله المنصة مجموعة من المصممين الأردنيين لدعم مواهبهم وتسليط الضوء عليها ومساعدتهم على التشبيك وفتح أسواق جديدة أمامهم.

ويحظى سوق جارا لهذا العام بمشاركة واسعة من المحافظات وذلك ضمن رؤية جمعية سكّان حي جبل عمّان بتوفير الفرصة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين من المنازل، للمساهمة في رفع مستوى المعيشي للحرفيين وسيدات المجتمع في تلك المحافظات، عبر عرض منتجاتهم البيتية والحرفية في السوق، كما قامت الجمعية بتحديث منطقة الأطفال من خلال إضافة ألعاب جديدة وتوسعة المنطقة المخصصة لهم ليتسنى لأفراد عائلاتهم قضاء أكبر وقت ممكن في السوق.

يُذكر بأن زين تقدّم رعايتها ومنذ نشأتها للعديد من المعارض والفعاليات الفنية والحِرفية والبازارات التي تُقام في المملكة ومنها بازار السلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين، ومعرض الفنون والحِرف اللبناني، وبازار ملتقى الإبداع، ومعرضHands، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية لمهرجاني جرش للثقافة والفنون والفحيص، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم أبرز الفعاليات التي تقام في المملكة والتواجد ومشاركة الأردنيين في كافة المناسبات.



