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السبت، 04-06-2022 10:45 ص

زين شريكاً استراتيجياً لسوق جارا

zain+souq jara


الوكيل الإخباري - في إطار سعيها المتواصل لدعم المجتمع المحلي وكافة القطاعات، وحرصها على رعاية أبرز وأهم الفعاليات في المملكة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن شراكتها الاستراتيجية لسوق جارا - الذي افتتحه أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة أمس الجمعة-، والذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم وبالتعاون مع أمانة عمّان الكُبرى، وتستمر فعالياته لغاية شهر أيلول.

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وتأتي شراكة زين الاستراتيجية لسوق جارا والمُمتدة لـ 16 عاماً؛ إيماناً منها بضرورة دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمنتجات والحرف اليدوية وسيدات المجتمع المحلي، وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم محلياً، بالإضافة إلى دعم الأُسر المُنتجة التي تتخذ من هذا القطاع مصدر دخل مُستدام لها، ونظراً لأهمية السوق في توفير فُرص تسويقية لأصحاب الحِرف اليدوية والمشغولات التراثية، إلى جانب مساهمته بتشجيع السياحة لما تمتاز به منطقة جبل عمّان من معالم تجذب السيّاح.

 


ويتميز سوق جارا لهذا العام بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة من مختلف محافظات المملكة، وذلك للمساهمة في رفع المستوى المعيشي للحرفيين وسيدات المجتمع في تلك المحافظات، كما تم توسعة المنطقة المخصصة للأطفال من خلال إضافة ألعاب جديدة ليتسنى لأفراد العائلات قضاء وقت مُمتع في السوق.

 


يُشار إلى أن زين قدّمت رعايتها للعديد من المعارض الفنية والحِرفية والبازارات التي أُقيمت مؤخراً منها معرض دار آرت، ومعرض الفنون والحِرف اللبناني، وبازار ملتقى الإبداع، ومعرض Hands، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية لمهرجاني جرش والفحيص، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم أبرز الفعاليات التي تقام في المملكة والتواجد ومشاركة الأردنيين في كافة المناسبات.

 




 

 


 

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