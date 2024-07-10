زين شريكاً استراتيجياً لـ "42 عمان" - أحد برامج مؤسسة ولي العهد

الوكيل الاخباري - امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعها منذ أعوام مع مؤسسة ولي العهد، وبهدف توسيع أطر التعاون لخدمة الشباب الأردني؛ أعلنت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) عن شراكتها الاستراتيجية لبرنامج "42 عمان"- أحد برامج مؤسسة ولي العهد-، المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة، والذي أُطلق في عمان شباط الماضي، وافتتح مقرّه الرئيسي يوم الإثنين نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وجاءت هذه الشراكة من قبل شركة زين لتؤكد اعتزازها بالتعاون المستمر مع مؤسسة ولي العهد، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لدعم التعليم وتطوير الكفاءات التقنية للشباب الأردني، حيث ستسهم منصة زين للإبداع (ZINC) بتوفير فرص تعليمية محفِّزة ومتطورة للمشاركين في برنامج "42 عمان"، للمساهمة في تنمية مهاراتهم في أهم المجالات التي يتطلبها التطور الحالي وضمان جاهزيتهم لسوق العمل، ويتضمن ذلك مساقات في مجال الأمن السيبراني، والخوارزميات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب، وبرمجة الروبوتات، وإدارة الأنظمة والشبكات.



كما تهدف زين من خلال هذا التعاون إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، من خلال تعزيز الكفاءات والمواهب الوطنية وتسليحها بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا المختلفة، مما يسهم في تحسين فرص العمل عبر تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ورفع مستوى الإنتاجية والابتكار في مختلف القطاعات، ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنصة زين للإبداع ورسالتها التي تعمل في ضوئها منذ انطلاقتها في العام 2014 كحاضنة للمبدعين الأردنيين والمواهب الأردنية الشابة.



ويهدف برنامج "42 عمان التابع لمؤسسة ولي العهد والذي يقدم التدريب المجاني، إلى تنمية جيل من المبرمجين من خلال التعلم التشاركي القائم على المشاريع، دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات، كما يتضمن البرنامج مراحل تدريبية متعددة، سيتعلم خلالها الطالب المهارات اللازمة من خلال العمل على مشاريع فردية وجماعية، والمشاركة في تدريب ميداني، ليصبح مبرمجاً مؤهلاً، دون الحاجة إلى خبرة مهنية سابقة.



يذكر بأن برنامج "42 عمان" يتبع لشبكة Ecole 42 العالمية، والتي تضم 54 مقراً في 31 دولة حول العالم، والتي حقق خريجوها نسب توظيف مرتفعة في شركات التكنولوجيا العالمية، وبحسب خطة مؤسسة ولي العهد المستقبلية، سيتم إطلاق البرنامج قريباً في محافظة إربد لخدمة الشباب في إقليم الشمال.

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