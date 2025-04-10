زين شريكاً استراتيجياً لمُنافسات رالي باها الأردن العالمي

وتأتي رعاية مُنافسات رالي باها الأردن العالمي في إطار الشراكة المُمتدة التي تجمع شركة زين والأردنية لرياضة السيارات، وتأكيداً على حِرص الشركة على التواجد في كافة الفعاليات الضخمة التي تحتضنها المملكة لا سيّما تلك التي تسلّط الضوء على المناطق السياحية والطبيعية الخلاّبة التي تتمتع بها المملكة وتعزز من مكانتها على الخارطة السياحية، إلى جانب إبراز مواهب الشباب الأردني في رياضة السيارات والعمل على تمكين المواهب الأردنية وتشجيعها ودعمها للوصول إلى المُنافسات العالمية التي من شأنها أن تسهم برفع اسم الأردن في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية.
وتشهد المُنافسات مُشاركة واسعة من السائقين الأردنيين والأجانب، ويشتمل باها الأردن على الجولة الثانية من كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا - باها"، وباها الأردن - الجولة الثالثة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" - فيم - باها"، والجولة الثانية من كأس آسيا لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" - فيم - باها" التي تقام للمرة الأولى، وباها الأردن الوطني، وسيقام ضمن منافسات باها الأردن "رالي وادي القمر للملاحة" للمرة الثانية.
وتواصل شركة زين دعم قِطاع الرياضة الأردني عبر إقامة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة إلى دعم ورعاية أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحتضنها المملكة، وشراكتها الاستراتيجية ورعايتها للعديد من الجهات الرياضية، كدعمها للاتحاد الأردني لكرة السلة بكونها راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي، وشراكتها الاستراتيجية مع الأردنية لرياضة السيارات، ورالي جوردان رايدرز للدراجات النارية ورالي مالكي دراجات هارلي في الأردن (HOG)، وشريك الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي، وشريكاً استراتيجياً لفعاليات وأنشطة "ريد بُل"، كما تقدّم الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها ألترا ماراثون "برومين عمّان" وماراثون السيدات، وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين منذ 15 عاماً.
-
أخبار متعلقة
-
"جورامكو" تختتم بنجاح مشاركتها الأولى في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات
-
سامسونج تعزز ريادتها في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025
-
تعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاتحاد لدعم التمويل الأخضر في الأردن
-
جوردان للأجهزة الطبية تتبرع بجهاز موجات فوق صوتية (Konica Minolta HS2) لمركز الحسين للسرطان
-
شركة "جورامكو" تفوز بجائزة "أفضل شريك دولي" في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 للطيران
-
الملكية الأردنية تتبنى التحول الرقمي باستخدام مجموعة شاملة من برامج عمليات الطيران من "جي إي إيروسبيس"
-
بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 75 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لغايات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة
-
البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان يستكملان تنفيذ برنامج “العودة إلى المدرسة” للفصل الدراسي الثاني 2025/2024