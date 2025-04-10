زين شريكاً استراتيجياً لمُنافسات رالي باها الأردن العالمي

الوكيل الإخباري- التزاماً منها بدعم قِطاعي الرياضة والسياحة، وحِرصاً منها على المساهمة في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرياضة والسياحة عالمياً؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الاستراتيجية لرالي باها - الأردن العالمي، والذي تنطلق منافساته تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحُسين في مدينة العقبة ومنطقة وادي رم يوم الخميس وتستمر لغاية يوم السبت.

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وتأتي رعاية مُنافسات رالي باها الأردن العالمي في إطار الشراكة المُمتدة التي تجمع شركة زين والأردنية لرياضة السيارات، وتأكيداً على حِرص الشركة على التواجد في كافة الفعاليات الضخمة التي تحتضنها المملكة لا سيّما تلك التي تسلّط الضوء على المناطق السياحية والطبيعية الخلاّبة التي تتمتع بها المملكة وتعزز من مكانتها على الخارطة السياحية، إلى جانب إبراز مواهب الشباب الأردني في رياضة السيارات والعمل على تمكين المواهب الأردنية وتشجيعها ودعمها للوصول إلى المُنافسات العالمية التي من شأنها أن تسهم برفع اسم الأردن في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية.



وتشهد المُنافسات مُشاركة واسعة من السائقين الأردنيين والأجانب، ويشتمل باها الأردن على الجولة الثانية من كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا ‏‏‏- باها"، وباها ‏الأردن - الجولة الثالثة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" - فيم - باها"، والجولة ‏‏الثانية من كأس ‏آسيا لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" - فيم - باها" التي تقام للمرة الأولى، وباها الأردن ‏‏الوطني، وسيقام ضمن ‏منافسات باها الأردن "رالي وادي القمر للملاحة" للمرة الثانية.‏



وتواصل شركة زين دعم قِطاع الرياضة الأردني عبر إقامة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة إلى دعم ورعاية أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحتضنها المملكة، وشراكتها الاستراتيجية ورعايتها للعديد من الجهات الرياضية، كدعمها للاتحاد الأردني لكرة السلة بكونها راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي، وشراكتها الاستراتيجية مع الأردنية لرياضة السيارات، ورالي جوردان رايدرز للدراجات النارية ورالي مالكي دراجات هارلي في الأردن (HOG)، وشريك الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي، وشريكاً استراتيجياً لفعاليات وأنشطة "ريد بُل"، كما تقدّم الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها ألترا ماراثون "برومين عمّان" وماراثون السيدات، وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين منذ 15 عاماً.