زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمّان للعام الخامس عشر على التوالي

الوكيل الإخباري- عمّان، 13 تموز 2026: استمراراً للشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع أمانة عمّان الكبرى، وفي إطار التزامها بدعم الفعاليات الوطنية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي في المملكة؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك استراتيجي لمهرجان صيف عمّان 2026، الذي يُقام في حدائق الحسين ويستمر حتى 17 تموز.

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وتأتي رعاية زين للمهرجان للعام الخامس عشر على التوالي تأكيداً لحرصها المستمر على دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وتسهم في توفير مساحات ترفيهية وثقافية للعائلات، انسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية ودورها كشريك فاعل في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية التي تحتضنها المملكة على مدار العام، ولتواصل دعم الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية، وتعزيز حضور الفنون والتراث الأردني، إلى جانب دعم أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات المحلية الذين يشاركون في المهرجان من خلال عرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار.