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زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمّان للعام الخامس عشر على التوالي

زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمّان للعام الخامس عشر على التوالي
زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمّان للعام الخامس عشر على التوالي
الإثنين، 13-07-2026 12:17 م

الوكيل الإخباري-   عمّان، 13 تموز 2026: استمراراً للشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع أمانة عمّان الكبرى، وفي إطار التزامها بدعم الفعاليات الوطنية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي في المملكة؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك استراتيجي لمهرجان صيف عمّان 2026، الذي يُقام في حدائق الحسين ويستمر حتى 17 تموز.

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وتأتي رعاية زين للمهرجان للعام الخامس عشر على التوالي تأكيداً لحرصها المستمر على دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وتسهم في توفير مساحات ترفيهية وثقافية للعائلات، انسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية ودورها كشريك فاعل في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية التي تحتضنها المملكة على مدار العام، ولتواصل دعم الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية، وتعزيز حضور الفنون والتراث الأردني، إلى جانب دعم أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات المحلية الذين يشاركون في المهرجان من خلال عرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار.


ويقدّم مهرجان صيف عمّان برنامجاً متنوعاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والترفيهية التي تستهدف مختلف أفراد العائلة، حيث يشهد مشاركة عدد من الفرق الشعبية والفنية والتراثية الأردنية التي تقدم عروضاً تعكس الموروث الثقافي والفلكلوري للمملكة، إلى جانب أمسيات غنائية يحييها نخبة من الفنانين الأردنيين، بالإضافة إلى بازار للحرف اليدوية والمنتجات التراثية والمأكولات الشعبية، والعديد من الأنشطة المخصصة للأطفال، بما يوفر تجربة متكاملة لزوار المهرجان ويعزز مكانته كأحد أبرز الفعاليات الصيفية السنوية في المملكة.

gnews

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