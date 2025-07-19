زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمان 2025

واشتملت رعاية زين للمهرجان على إقامة عدد من الفعاليات التفاعلية للأطفال والعائلات وتوزيع الجوائز للحضور، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة على اشتراكات وخطوط زين لزوار المهرجان، حيث تحرص الشركة على التواجد في مختلف الفعاليات ضمن أجندتها الصيفية التي تشتمل على رعاية أبرز الفعاليات التي تقام في المملكة، وذلك استمراراً لمسيرة الشركة الممتدة في دعم مختلف القطاعات واهتمامها بالتفاعل مع مختلف الفئات بحضورها الذي اعتاد عليه الأردنيون.
كما جاءت رعاية زين للمهرجان ضمن مسؤولية الشركة المجتمعية تجاه العاملين بمجال الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والمأكولات الشعبية، حيث شارك مجموعة من أصحاب هذه الأعمال في فعاليات المهرجان من خلال عرض منتجاتهم وأعمالهم لزوار المهرجان.
وتضمن المهرجان برنامجًا يوميًا متنوعًا شمل عروضًا فنية ومسرحية، وبازارات للحرف اليدوية والمأكولات التراثية، إلى جانب مسرح الطفل الذي قدم فقرات ترفيهية وتعليمية للعائلات والأطفال، حيث تسعى أمانة عمّان من خلال هذا المهرجان السنوي إلى تنشيط الحركة الثقافية والفنية في المدينة، وتوفير أجواء ترفيهية مجانية للمواطنين في بيئة آمنة وجاذبة، مع إبراز المواهب الأردنية وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية، إذ يعد مهرجان صيف عمان من أبرز الفعاليات الصيفية التي ينتظرها الأردنيون كل عام، لما يحمله من طابع اجتماعي وثقافي يجمع بين الفنون، والتراث، والأسرة.
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