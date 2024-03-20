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الأربعاء، 20-03-2024 01:35 م

زين شريكاً مساهماً في وَقْف "ثَريد" الخيري

وقف ثريد - زين


الوكيل الاخباري - ضمن مبادراتها الخيرية وحملاتها لتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة زين الأردن دعمها كشريك مساهم لوَقْف ثريد الخيري الأردني، للمساهمة في تحقيق غايته النبيلة والمتمثّلة في إطعام الناس لوجه الله تعالى ومكافحة الجوع ونقص التغذية، من خلال توفير وجبات غذائية وصحية جاهزة بشكل يومي لمن يحتاجها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام. 

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وكانت زين قد بدأت تعاونها مع وَقْف "ثَريد" منذ انطلاقه في العام 2022، من خلال تقديمها دعماً نقدياً بقيمة 100 ألف دينار لمساندة المشروع والمساهمة في توسّعه وضمان ديمومته لتغطية أكبر عدد ممكن من المحتاجين، حيث يوزع الوقف يومياً وبالتعاون مع العديد من المتطوعين والمتبرعين حوالي 1000 وجبة غذائية ساخنة لمن يحتاجها بطريقة لائقة، من خلال موقع الوَقْف الكائن في وسط البلد بجانب المسجد الحسيني.


وتأتي مساهمة زين لدعم هذا المشروع الخيري في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على دعم كافة فئات المجتمع لا سيما الأقل حظاً؛ ولمساندة كافة الجهود لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وإيجاد حلولاً مستدامة لمكافحة الجوع ونقص التغذية، حيث حرصت الشركة على أن تكون من أوائل الجهات الداعمة لهذا المشروع الخيري في باكورته.

 

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