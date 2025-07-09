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زين شريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم

يتل
مهرجان عمان السينمائي
 
الأربعاء، 09-07-2025 07:01 م

الوكيل الإخباري-   في إطار دعمها المتواصل لقطاعي الثقافة والإبداع وصناعة الأفلام في المملكة، نظراً لأهمية هذا المجال في توفير فرص عمل واعدة للشباب الأردني؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك استراتيجي للدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم بعنوان "عالم خارج النص"، الذي انطلقت فعالياته مساء الأربعاء الماضي في مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وسمو الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، والمؤسسة المشاركة له، إلى جانب نخبة من الشخصيات الثقافية ونجوم الفن من الأردن والمنطقة والعالم.

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وتأتي رعاية زين لهذا الحدث البارز في إطار التزامها بدعم قطاع الفنون والصناعات الإبداعية، لاسيما قطاع صناعة الأفلام، الذي يشكل منصة حيوية للتعبير الحر وتعزيز الهوية الثقافية، ومجالاً واعداً لفرص العمل والريادة بين الشباب الأردني، إضافة إلى أهميته في مجال الترويج السياحي للأردن، وذلك إلى جانب شراكة زين الممتدة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والتي قدّمت من خلالها دعمها لإنشاء 6 مراكز أفلام تابعة للهيئة في محافظات الزرقاء والبلقاء وإربد والعقبة، بالإضافة إلى رعايتها لنشاطات وفعاليات الهيئة، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية حول صناعة الأفلام في كافة فروع منصتها للإبداع (ZINC). 


ويُقدّم المهرجان لهذا العام باقة غنيّة ومتنوّعة من 62 فيلماً عربياً وعالمياً، يُعرض العديد منها للمرّة الأولى عالمياً، في حين نالت أخرى جوائز في مهرجانات سينمائيّة مرموقة حول العالم، وجميع هذه الإنتاجات حديثة وتعرض للمرّة الأولى في الأردن، كما تشارك في هذه الدورة من المهرجان السينما الإيرلندية والتي يمثلها المخرج الايرلندي جيم شيريدان، إلى جانب السينما العربية وأحد عشر فيلماً أردنياً وخمسة مشاريع أفلام أردنية وستة أفلام من قطاع غزة، وتُقام فعاليات المهرجان من 2 إلى 10 تموز تحت شعار "عالم خارج النصّ"، ستقدم تجارب سينمائية مميزة تعبّر عن قضايا الواقع.

 
 
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