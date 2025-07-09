زين شريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث البارز في إطار التزامها بدعم قطاع الفنون والصناعات الإبداعية، لاسيما قطاع صناعة الأفلام، الذي يشكل منصة حيوية للتعبير الحر وتعزيز الهوية الثقافية، ومجالاً واعداً لفرص العمل والريادة بين الشباب الأردني، إضافة إلى أهميته في مجال الترويج السياحي للأردن، وذلك إلى جانب شراكة زين الممتدة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والتي قدّمت من خلالها دعمها لإنشاء 6 مراكز أفلام تابعة للهيئة في محافظات الزرقاء والبلقاء وإربد والعقبة، بالإضافة إلى رعايتها لنشاطات وفعاليات الهيئة، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية حول صناعة الأفلام في كافة فروع منصتها للإبداع (ZINC).
ويُقدّم المهرجان لهذا العام باقة غنيّة ومتنوّعة من 62 فيلماً عربياً وعالمياً، يُعرض العديد منها للمرّة الأولى عالمياً، في حين نالت أخرى جوائز في مهرجانات سينمائيّة مرموقة حول العالم، وجميع هذه الإنتاجات حديثة وتعرض للمرّة الأولى في الأردن، كما تشارك في هذه الدورة من المهرجان السينما الإيرلندية والتي يمثلها المخرج الايرلندي جيم شيريدان، إلى جانب السينما العربية وأحد عشر فيلماً أردنياً وخمسة مشاريع أفلام أردنية وستة أفلام من قطاع غزة، وتُقام فعاليات المهرجان من 2 إلى 10 تموز تحت شعار "عالم خارج النصّ"، ستقدم تجارب سينمائية مميزة تعبّر عن قضايا الواقع.
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