زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين

وتنسجم هذه الشراكة مع استراتيجية زين في دعم المبادرات الوطنية التي تُسهم في تنمية المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تمكين مختلف القطاعات لا سيما قطاعي الثقافة والفنون، إلى جانب دعمها المتواصل للفعاليات الوطنية التي تُبرز الإرث الحضاري للمملكة وتوفر منصات للمواهب الأردنية، حيث ستوفّر زين خدمات وحلول الاتصالات التي تضمن دعماً تقنياً متكاملاً لفعاليات المهرجان، بما يواكب حجم الحدث ويُسهم في إنجاحه، ويعزز تجربة الفنانين والضيوف والجمهور طوال فترة انعقاد المهرجان.
كما تأتي هذه الشراكة من جانب شركة زين في إطار دعمها المتواصل للقطاع السياحي، حيث يسهم مهرجان جرش سنوياً في تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة جرش الأثرية ويُبرز حضارة تمتد لآلاف السنين لتؤكد مكانة الأردن وما يحتضنه من معالم سياحية وأثرية هامة، إذ يمثل مهرجان جرش محطة جذب لهذا الإرث الحضاري والتاريخي ويسلط الضوء على واحدة من أقدم المدن التاريخية على مستوى العالم.
وتضم هذه الدورة من مهرجان جرش، والتي تُقام تحت شعار "إرثٌ يمتد... أجيالٌ تلتقي"، وتحتفي بأربعة عقود من الإبداع الثقافي والفني، برنامجاً حافلاً يشتمل على أكثر من 212 فعالية ثقافية وفنية وأدبية، يشارك فيها نخبة من الفنانين والمبدعين الأردنيين والعرب والعالميين، إلى جانب العروض التراثية والمسرحية والأمسيات الشعرية والفعاليات العائلية، بما يعكس المكانة الراسخة التي يحظى بها المهرجان على خارطة المهرجانات الثقافية العربية.
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