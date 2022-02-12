"زين فايبر" تغطّي مناطق جديدة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة

الوكيل الاخباري - ضمن خططها التوسعية لنشر خدمة الفايبر في المملكة، ولإثراء تجارب زبائنها بأحدث تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، قامت شركة زين الأردن بتغطية مناطق جديدة في عمان والزرقاء واربد والعقبة، بخدمتها "زين فايبر" للإنترنت الثابت وفائق السرعة عبر شبكة الألياف الضوئيّة للمنازل (FTTH: Fiber To The Homes) ولقطاعات الأعمال (FTTB: Fiber To The Business).

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وتقدّم شركة زين عروضاً مميزة لكافة زبائنها الجدد الراغبين بالاشتراك بخدمة "زين فايبر" وبأسعار تفضيلية تبدأ من 20 دينار فقط للاشتراكات في المحافظات، و25 دينار فقط للاشتراكات في العاصمة عمّان، وتشمل العروض جهاز توسيع نطاق شبكة الواي فاي، وجهاز راوتر متنقل MiFi، والتمتع بخدمات الإنترنت الآمن، وشريحة إنترنت بسعة 100 جيجابايت.



وتتيح خدمة "زين فايبر" للمشتركين الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها مع إنترنت فائق السرعة وبمزايا استثنائية، تشمل تحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، إلى جانب تعددية الخدمات، والقابلية لدعم خدمات مستقبلية، بالإضافة إلى استخداماته في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال والترفيه التي تحتاج إلى اتصال إنترنت ثابت ويتمتع بسرعة وكفاءة عاليتين.



وتشمل المناطق الجديدة التي تمت تغطيتها مؤخراً بالخدمة في محافظة الزرقاء كل من حي الرازي، وشارع الملك طلال 2، وحي الظاهرية، وحي الحديقة، وحي النزهة، وضاحية الأميرة هيا، وحي الجبر، والوسط التجاري، وفي محافظة إربد بلدة ايدون، وحي المهندسين، وحي الأطباء، والكرامة، ومنطقة حنينا، وحي الأفراح، وفي العاصمة عمّان كل من منطقة الجبل الأخضر، وحي الحمرانية، والثراء، وحي عوجان، ومنطقة عين غزال، وشارع الفيصل، وحي الشهيد الشمالي، وحي الهلال، وحي الأميرة علياء، وحي الحسنية، كما تم تغطية المنطقة التاسعة في محافظة العقبة بالخدمة.



وتتوّزع المناطق المشمولة بخدمة "زين فايبر" بين العاصمة عمّان ومدينة الرصيفة ومحافظات الزرقاء وإربد والعقبة، فيما تعمل الشركة على تغطية مناطق جديدة في المملكة ضمن خططها التوسعية لنشر هذه الخدمة التي تحظى بإقبال كبير.

