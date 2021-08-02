'زين فينتشرز Zain Ventures ' تستثمر في ' swvl و Pipe '

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة زين عن إطلاق كيان استثماري جديد "زين فينتشرز"، وهو الكيان المسؤول عن إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، إذ سيكون مسؤولا عن البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في أعمال الشركات الناشئة، رأس المال المغامر، التكنولوجيا المالية "فينتيك"، والفرص التكنولوجية، مع التركيز على الابتكارات الرقمية سريعة النمو.

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وكشفت المجموعة أنها نجحت مؤخرا في إغلاق صفقات استثمارية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة Pipe (متخصصة في التكنولوجيا المالية)، وشركة Swvl (متخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي) لدعم نمو أعمالهما في الأسواق الإقليمية والدولية.



وأوضحت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية أن شركة Pipe متخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية سريعة النمو، مقرها ميامي بالولايات المتحدة، وهي أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية، ومؤخرا شهدت قيمة هذه الشركة ارتفاعا إلى نحو 2 مليار دولار أمريكي في غضون أقل من عام منذ إطلاقها في يونيو 2020، مما جعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى هذا التقييم في التاريخ.



وبينت المجموعة أن شركة "Swvl" أحدثت نقلة نوعية في سوق النقل الجماعي التشاركي العالمي، إذ تبلغ قيمته الحالية 1 تريليون دولار، حيث تساعد حلول التنقل المملوكة لهذه الشركة (والمدعومة بأحدث التقنيات) في معالجة تحديات العرض والطلب المتعلقة بالنقل الجماعي في الأسواق الناشئة المعقدة، كما ساعدت في تمكين المجتمعات المحرومة بشكل كبير من خلال توفير حلول نقل موثوقة وملائمة وآمنة وبأسعار معقولة، وحاليا تعمل الشركة في 10 مدن في أسواق: الإمارات، السعودية، الأردن، مصر، كينيا، وباكستان.



من المقرر أن يتم طرح شركة "Swvl" للاكتتاب العام بعد الاندماج مع شركة Queen’s Gambit (أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، بقيادة نسائية)، بالتعاون مع شركة أجيليتي، Luxor Capital، ومجموعة زين، إذ يقدر قيمة الشركة الناشئة بـ 1.5 مليار دولار، حيث ستكون "Swvl" أول شركة (يونيكورن) في الشرق الأوسط قيمتها تتعدى 1 مليار دولار، تٌدرج في بورصة ناسداك.



الجدير بالذكر أن "Swvl" الشركة الوحيدة القائمة على حلول النقل الجماعي التي يتم إدراجها في بورصة، ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة إيرادات تصل إلى 445 مليون دولار، سيتم استخدام هذه الإيرادات في تمويل وتسريع خطة نمو شركة "Swvl" بهدف التوسع في 20 دولة بحلول العام 2025، إذ تستهدف الشركة تحقيق إيردات سنوية بقيمة مليار دولار.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "إن تأسيس (زين فينتشرز) خطوة أخرى في استراتيجيتنا التشغيلية (Sight4)، التي تستهدف تحول المجموعة إلى مشغل خدمات رقمي متكامل".



وأوضح الخرافي قائلا" تَكّوَنَ لدينا رصيدا هائلا من النجاحات في مسارنا الاستثماري الممتد في السنوات الأخيرة في كيانات رأس المال المشترك، والشركات الناشئة، وقد أظهرت هذه الخطوة قدرات هائلة في ما يتعلق بتعزيز إيراداتنا في قطاعات النمو الجديدة، لذا رأينا أن نؤسس كيانا جديدا يُضفي طابعا رسميا على هذه الاستثمارات، إذ نتوقع أن تساعدنا هذه الخطوة في خلق قيمة حقيقية لمساهمينا".



وأضاف قائلا "نحن متحمسون للغاية، وواثقون من أن استثمارات الكيان الجديد (زين فينتشرز) في مؤسسات سريعة النمو في الأسواق الدولية مثل (شركة Pipe وSwvl) ستحقق قيمة مضافة لكافة الأطراف، إذ نتطلع إلى لعب دور رئيسي في استراتيجية العمل الخاصة بهما، حيث تزداد اهتماماتنا ببيئة ريادة الأعمال الناشئة دوليا".



وعن الاستثمار في شركة Swvl أكد الخرافي أن مجموعة زين اغتنمت الفرصة للدخول في هذا الاستثمار لعدة أسباب جوهرية، إذ يأتي ضمن المسار الذي تسلكه المجموعة حاليا في مجالات الاستدامة، والتنوع والاشتمال، كما أن هذا الاستثمار يتقابل مع أهداف وطموحات استراتيجية أعمال المجموعة: دعم البنية التحتية الوطنية للنقل وتحسين التنقل، خدمة تتمتع بامتيازات خاصة، الاستدامة وتوفير بيئة آمنة، تمكين المرأة وسلامتها، وأخيرا تحقيق تآزر غير محدود مع البصمة الجغرافية لزين في المنطقة.



وأعرب الخرافي عن تطلعه بأن تلعب مجموعة زين دورا رئيسيا في استراتيجية عمل هذه الشركة، وأن تكون جزءا من مسار نمو عمليات شركة Swvl، ومساعدتها في كتابة قصة نجاح عالمية.



ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي للاستثمار والتحول الرقمي في مجموعة زين "إن شركة Pipe من الشركات الناشئة التي أعادت صياغة القواعد الخاصة بتطوير التكنولوجيا المالية (فينتيك)، لذا نتوقع أن يدعم جهد العديد من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، وشركات الاستثمار خطط أعمال هذه الشركة، وهو الجهد الذي شاركت فيه مجموعة زين في أحدث جولة تمويل".



وأضاف حمود " نعتقد أن شركة Pipe لديها استراتيجية أعمال طموحة ستعزز من نمو إيراداتها، لذا نتطلع إلى المشاركة في توسع أعمالها المستمر، وإضافة المزيد من العملاء إلى منصتها المتطورة".



وتابع قائلا " يبرز أيضا استثمار المجموعة في شركة Swvl المواهب الهائلة في ريادة الأعمال غير المستغلة نسبياً في المنطقة أمام المجتمع الدولي، إذ ستصبح Swvl أول شركة يونيكورن في أسواق الشرق الأوسط قيمتها تتجاوز 1 مليار دولار، يتم إدراجها في بورصة ناسداك".

