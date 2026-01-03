زين في 2025 خدمات رقمية أكثر تطوراً وتوسيع شبكات الـ 5G والفايبر

الوكيل الإخباري- واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2025 تنفيذ خططها التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بتجربة مشتركيها وزبائنها، من خلال توسيع نطاق التغطية، وإطلاق حلول رقمية مبتكرة، وحملات تفاعلية وخدمات مصمّمة لتلبية احتياجات زبائنها من مختلف فئات المجتمع، بما يواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والإنترنت ويتماشى مع توجهات المملكة نحو التحول الرقمي.

وفي خطوة تعكس التزامها بتوفير أحدث التقنيات لعملائها، أعلنت زين خلال العام عن إتاحة خدمة الجيل الخامس (5G) مجاناً لكافة مشتركي الخطوط المدفوعة لاحقاً (الفواتير)، سواء للمشتركين الجدد أو عند تجديد الالتزام، دون أي رسوم إضافية، كما واصلت الشركة توسيع تغطيتها لشبكة الجيل الخامس لتشمل مناطق جديدة في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات، من بينها إربد، والمفرق، ومعان، والكرك.



وعلى صعيد خدمات الإنترنت المنزلي، واصلت زين توسيع تغطية خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية (زين فايبر) في عمّان، والبلقاء، وإربد، والمفرق، والكرك، بما يعزّز وصول الإنترنت عالي السرعة إلى شريحة أوسع من المنازل، لتمكين زبائنها من خوض تجربة إنترنت ثابت وفائق السرعة.



كما وفرت زين خدمة فايبر لكل غرفة (Fiber-To-The-Room)لتشمل مشتركي زين فايبر الحاليين، والتي تتيح تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة داخل المنزل، من خلال دعمها بأحدث أجهزة Huawei Wi-Fi 6 ONT ونقاط الوصول المتطورة، بما يوفّر تغطية عالية الجودة ودون انقطاع في مختلف أرجاء المنزل وداخل كل غرفة، حيث تم توفير هذه الخدمة تلقائياً مع جميع اشتراكات الفايبر الجديدة، بما يضمن تجربة إنترنت منزلية متكاملة.



ولتعزيز تجربة الترفيه الرقمي لدى مشتركيها، أطلقت زين عروضاً حصرية ومخصصة لمحبي وهواة الألعاب الإلكترونية عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop)، تضمنت جهاز راوتر مخصص للألعاب إلى جانب خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية (زين فايبر) بسرعة تصل إلى 1000 ميجابِت في الثانية، لتلبية متطلبات هذه الفئة من حيث السرعة العالية وزمن الاستجابة، والجودة، والأداء عالي الكفاءة.



ولمواصلة تفاعلها مع فئة الشباب، أطلقت زين جولتها في الجامعات الأردنية لعام 2025 مع بداية العام الجامعي الجديد، ونظّمت خلالها أنشطة تفاعلية متعددة، وقدّمت خطوط "جيلنا" المخصصة لفئة الشباب مع عروض مميزة، إلى جانب فعاليات ترفيهية وجوائز، بما يعزّز التواصل المباشر مع الطلبة ويواكب اهتماماتهم.



وضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي الهادفة إلى دمج الترفيه بالتكنولوجيا وتوفير منصات متكاملة تتيح للمشتركين الاستفادة من أحدث الخدمات والحلول الرقمية بأسلوب تفاعلي، أطلقت زين عبر تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية (Zain Jo) حملتها الصيفية الأضخم Zain Happy Box، التي امتدت من شهر آب وحتى نهاية تشرين الأول، وأتاحت من خلالها لمشتركيها ومستخدمي الهواتف الذكية في المملكة فرصة الفوز بجوائز فورية يومية، شملت أجهزة ذكية من سامسونج، وليرات ذهب، وقسائم شرائية من متجر زين الإلكتروني، واشتراكات Talabat Pro، وحزم إنترنت مجانية، بالإضافة إلى جوائز نقدية شهرية بقيمة 10,000 و15,000 و20,000 دينار، واختُتمت الحملة بالسحب على الجائزة الكبرى (سيارة Jetour T2 Luxury 2025).



وفي إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على مشتركيها، أطلقت زين خدمة التوثيق الإلكتروني (eKYC) لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً، والتي أتاحت للأردنيين والمقيمين والزوار شراء شرائح الاتصال أو الشرائح الإلكترونية eSIM عبر مسار رقمي متكامل للتحقق الإلكتروني من الهوية عبر متجرها الإلكتروني eShop، بحيث يتم تفعيل الشريحة الإلكترونية فوراً للمشتركين داخل المملكة، فيما يتم تفعيلها للزوار عند وصولهم بعد استكمال إجراءات التحقق، مع خدمة توصيل الشرائح داخل الأردن أو إتاحتها للاستلام من معرض المطار.



كما أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني (eKYC) لخطوط الدفع اللاحق (الفواتير)، والتي تتيح للمشتركين خيارين للتحقق عند شراء الخطوط الجديدة؛ إما عبر مسار التوثيق الإلكتروني الرقمي المعتمد على التحقق الآلي من الهوية باستخدام المستندات الرسمية والتصوير الحي، أو من خلال بيانات منصة "سند" للمشتركين الموثّقين مسبقاً دون الحاجة لإبراز الوثائق، بما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على الاشتراك وتفعيله، والحد من المعاملات الورقية وتحسين تجربة الزبائن عبر مختلف قنوات البيع.