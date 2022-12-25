زين قدّمت رعايتها لأضخم فعاليات المملكة في 2022

الوكيل الإخباري - أكّدت شركة زين الأردن خلال العام 2022 حرصها على التواجد في أبرز الفعاليات التي تقام في المملكة، والتي تسهم في دعم قطاعات السياحة والثقافة والشباب وتلائم كافة شرائح المجتمع؛ حيث كانت زين قد قدّمت رعايتها لأهم وأضخم الفعاليات التي أقيمت في المملكة على مدار العام، والتي اشتملت على المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الثقافية والبازارات والحفلات الفنية والسباقات والعروض المختلفة، كما أعلنت عن شراكتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات والمؤسسات لإطلاق مجموعة من الفعاليات والأحداث المميزة في عدّة مناطق بمختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وخلال صيف هذا العام؛ قدّمت زين رعايتها لمجموعة حافلة من التظاهرات الفنية والثقافية والسياحية التي أقيمت في المملكة، التي كان أبرزها مهرجاني جرش للثقافة والفنون، والفحيص، اللذان استضافا مجموعة مميزة من نجوم الفن والثقافة الأردنيون والعرب، كما رعت زين حفل الفنان عمرو دياب في واحة أيلة بمدينة العقبة، وحفلات الفنانين كاظم الساهر وحسين الجسمي، وحفلة الفنان الأمريكي جيسون ديرولو، حيث لاقت هذه الفعاليات إقبالاً جماهيرياً واسعاً وحضوراً لافتاً، واستقطبت الآلاف من الحضور من داخل المملكة وخارجها.



كما قدّمت زين رعايتها كشريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي - أول فيلم ، وسوق جارا -الذي عاود افتتاح أبوابه هذا الصيف بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا-، ومهرجان صيف عمان -وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع زين مع أمانة عمان الكبرى- والذي أقيمت فعالياته في المدرج الروماني وحدائق الحسين، واشتمل على العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المجانية لمختلف الفئات العمرية، بهدف توفير أجواء من الفرح للمواطنين وتنشيط الحركة السياحية في مدينة عمان.



ولدعم الحرفيين والفنانين والمصممين الأردنيين وسيدات المجتمع المحلي؛ قدّمت زين رعايتها لمجموعة من المعارض والبازارات منها؛ معرض التجمع الفني "دار آرت"، ومعرض عيد الأم “Hands Gifts & Events”، والمعرض السنوي للفنون والحرف اليدوية اللبناني (Lebanese Bazar)، وبازار السلك الدبلوماسي الخيري، وبازار ملتقى الإبداع، وبازار الفحيص، وبازار النادي الأرثوذكسي، وبازار كنيسة مار يوسف.

ولدعم قطاع الرياضة والشباب؛ حرصت زين على رعاية مجموعة من الفعاليات الرياضية والشبابية، وأبرزها منافسات ريد بُل كار بارك درِفت، ورالي Jordan Riders، ورالي أسرة مالكي دراجات هارلي (HOG)، وماراثون عمّان الدولي، فيما جددت الشركة وللعام السابع على التوالي اتفاقية الرعاية مع اللجنة الأولمبية الأردنية، والتي تكون بموجبها زين الراعي الذهبي للجنة لمساندة جهودها في دعم الرياضيين الأردنيين وضمان جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي.



كما جددت زين شراكاتها وتعاونها مع كل من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام؛ لدعم المواهب الأردنية والترويج للأردن عالمياً، ومتحف الدبابات الملكي لإقامة مجموعة من الفعاليات المميزة والمشتركة، والأردنية لرياضة السيارات، ومجموعة من الأندية في المملكة منها النادي الأرثوذكسي، والنادي الأهلي، ونادي السيارات الملكي الأردني، ونادي فرسان الأردن، ونادي Amman FC، حيث أقامت لمرتاديها وعلى مدار العام مجموعة من الفعاليات والمسابقات لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، وخلال فترة انعقاد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدةً في العالم.



وقدّمت زين خلال العام 2022 رعايتها الحصرية لأهم المؤتمرات والفعاليات التي عقدت في المملكة، التي شملت مسابقة المحارب الدولية في نسختها الـ 12، التي أقامها مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) وبدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ومؤتمر إكسباند 2022 الدولي (Xpand 2022)، ومؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني الأول (FinConJO 2022)، ومؤتمر اتحاد شركات التأمين، والقمة العالمية السابعة للسياحة العلاجية والاستشفائية، وملتقى "كلام مدينة" الذي جمع مؤثرين وإعلاميين وصنّاع محتوى من مختلف الدول العربية، ولاقى حضوراً واسعاً وساهم في الترويج للأردن سياحياً.



وجاءت رعاية زين لهذه الفعاليات انطلاقاً من حرصها على أن تكون حاضرة دائما في أهم المناسبات والأحداث التي تقام في المملكة، لتشارك الأردنيين أفراحهم وأن تكون جزءاً منها، ولتساهم في دعم كافة القطاعات والمؤسسات، حيث لا يقتصر دورها على تقديم خدمات الاتصالات فقط، بل تجاوزت ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه للمجتمع والأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.