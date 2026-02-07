زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس

03:15 م

الوكيل الإخباري- التزامًا منها بدعم قِطاعي الرياضة والشباب، وتسليط الضوء على قُدرات الشباب الأردني ومواهبهم الرياضية؛ قدّمت شركة زين كاش دعمها كراعٍ بلاتيني لبطولة (JUBB – Jordan Ultimate Bodyweight Battle 2025)، التي تُعدّ أكبر بطولة كاليستنكس على مستوى المملكة. اضافة اعلان





وتأتي رعاية زين كاش لهذه البطولة في إطار دورها المحوري في دعم القِطاع الرياضي الأردني، وانسجامًا مع استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد لخدمات التكنولوجيا المالية في المملكة، وشريك فاعل في دعم الفعاليات التي تُسهم في تطوير المجتمع وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الأردن. كما قدّمت زين كاش جوائز مالية للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وذلك التزامًا منها بتشجيع الشابات والشباب في مختلف المجالات الرياضية المحلية والعالمية.



وشهدت البطولة مشاركة رياضيين من عدة دول عربية، من بينها الأردن وفلسطين وقطر وتونس ولبنان والإمارات، مما عكس تطوّر بطولة (JUBB) من بطولة محلية إلى منصة إقليمية تجمع نخبة من لاعبي الكاليستنكس في المنطقة العربية، حيث استقطبت النسخة الحالية عددًا كبيرًا من طلبات المشاركة، وتأهّل فيها أفضل 16 لاعبًا من كل فئة وفق معايير دقيقة شملت الأداء، والتحكّم، والدقّة، والقدرة على المنافسة تحت الضغط.



وتُعدّ بطولة (JUBB) حدثًا رياضيًا هامًا أطلقه مجتمع (Geez Calisthenics)، وتهدف إلى إبراز القوة البدنية كالتحمّل والدقّة والانضباط الذهني لدى الرياضيين، من خلال منافسات احترافية عالية المستوى. وقد وصلت البطولة في نسختها الرابعة لعام 2025 إلى مستوى جديد من الاحترافية من خلال اتباع معايير وأنظمة تحكيم متطوّرة، إلى جانب مشاركة إقليمية واسعة، مما عزّز مكانتها كحدث تنافسي بارز على مستوى المنطقة.



ومنذ انطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعبًا رئيسيًا في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تُعدّ أكبر جهة مُصدِرة لبطاقات ماستركارد في المملكة. وتقدّم زين كاش باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية، كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحال التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محليًا ودوليًا من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة.



كما تقدّم الشركة بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية، والعالمية)، دون فوائد أو رسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل. وتمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار وتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب، ودون رسوم إصدار للبطاقة.

