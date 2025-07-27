زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين كاش رعايتها البلاتينية لفعالية "اليوم الأولمبي العالمي"، الذي أُقيم بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، في محافظة جرش.

وجاءت رعاية زين كاش لهذه الفعالية التزاماً منها بدعم قِطاع الرياضة المحلي والفعاليات الرياضية، للمساهمة في الارتقاء بالقِطاع وتطوير الكفاءات والخبرات في المجال الرياضي، وإيماناً منها برفع نسبة الوعي بالصحة وأهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الصحة الجسدية والعقلية والرفاهية وتشجيع الأفراد على ممارستها بشكل دائم، حيث تلتزم زين كاش برعاية العديد من الفعاليات الرياضية التي تُقام في المملكة كدوريات كرة القدم وكرة السلّة في عدد من المدارس والمُشاركة برعاية الأنشطة والأحداث الرياضية المختلفة.

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وانطلقت الفعالية التي تُقام سنوياً إحياءً لذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894، التي مثلّت انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الحديثة- من شارع الأعمدة في مدينة جرش الأثرية، حيث تم إيقاد الشعلة الأولمبية على يد لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى وجوليانا الصادق، في مشهد احتفالي جسد روح الأولمبياد وأهمية الرياضة في حياة الشعوب، وتخلل الفعالية التعريف بعدد من الرياضات وسط مشاركة نجوم الرياضة الأردنية.



وتزامناً مع اليوم الأولمبي، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية مبادرة "يلا نتحرك" – النسخة العربية من حملة "Let’s Move" – التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للرياضة على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز دور الرياضة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وحيوية.