زين كاش تُتيح خدمة التحويلات النقدية الإلكترونية لكافة دول العالم

الوكيل الإخباري - : أطلقت شركة "زين كاش "وبالتعاون مع شركة ويستيرن يونيون العالمية؛ خدمة التحويلات المالية الرقمية والمُتاحة لكافة أنحاء العالم، باستخدام خيار "ويستيرن يونيون" عبر تطبيق "زين كاش" بأقل الرسوم وأسرع الطُرق وأكثرها أماناً.

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وتتيح "زين كاش" لمستخدميها إجراء التحويلات المالية الفورية إلكترونياً عبر محافظ "زين كاش" حصرياً لأكثر من 125 دولة حول العالم، إلى جانب إمكانية تحويل الأموال إلى كافة الحسابات المصرفية والمحافظ المحلية والدولية،

وبما يوّفر الوقت والجهد عليهم، كما سيتمكّن المستخدمين من التحكّم بالتحويلات المالية والمبالغ المستردة الخاصة بعملاء زين كاش ومن خلال وكلاء ويسترن يونيون والاستمتاع بتجربة مالية رقمية سلسة وآمنة تشمل تلّقي الإشعارات عند إجراء التحويلات وتعديل اسم المستلم، وإلغاء المعاملة في نفس اليوم ،

كما ستتيح "زين كاش" لكافة مستخدميها ومن خلال خدمات ويستيرن يونيون المنتشرة في أكثر من 200 دولة، إمكانية استقبال تحويلات مالية إلكترونية فورية لمحافظهم ومن جميع دول العالم.



وتعليقاً على إطلاق الخدمة؛ قال سلطان كشورة، مدير عام زين كاش:" نسعد بالتعاون مع ويستيرن يونيون إحدى أكبر الشركات الرائدة في خدمات الحوالات العالمية، إذ تُرسخ هذه الخطوة ريادة زين كاش بتقديم خدمات وحلول مالية رقمية متنوعة تسهم في التطور الرقمي الذي تشهده المملكة ."



مضيفاً بأن التحويلات المالية تلعب دوراُ محورياً في تحريك عجلة الاقتصاد ، لذلك ارتأت زين كاش بأن تطلق هذه الخدمة كونها تتسم بالموثوقية والأمان وتتماشى مع خطط زين كاش المستقبلية التي تتمثل في إطلاق خدمات مالية رقمية مصممة خصيصاً لتلبي تطلعات عملاء زين كاش، ولتسهم في دعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، وتعزيز الجهود المبذولة للوصول إلى الشمول المالي.



وفي تعليقه حول إطلاق الخدمة، قال جان كلود فرح ، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ويستيرن يونيون: "يسعدنا أن نكون جزءاَ من قصة نجاح "زين كاش" ومن خلال هذه الشراكة الرقمية معهم لاتاحة خدمة التحويلات المالية الدولية في الأردن، للاسهام في عملية الشمول المالي الرقمي في المملكة ، متابعاً بأن الشراكات المتعددة والفريدة التي تعقدها ويستيرن يونيون مع قاعدة متنامية من قادة التكنولوجيا تساعد الشرق الأوسط على الاتصال بالنظام المالي العالمي،

وتمكّن كبريات شركات الشرق الأوسط مثل "زين كاش" من متابعة طموحاتها العالمية كما أنه يرفع مستوى الوعي بالشمول المالي ويمكّن وصول الملايين من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك إلى الخدمات المالية بكل سهولة ويُسر، مُضيفاً بأن تطور الخدمات المالية عبر الهاتف المتنقّل في الأردن وتقنيتها الرقمية يسهم في تحقيق التنمية المُستدامة، ويعمل على تسريع النمو الاقتصادي."



يُشار إلى أن "زين كاش" – أول محفظة إلكترونية عبر الهاتف النقّال على مستوى المملكة- تقدّم العديد من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من المحلات التجارية والمطاعم والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودوليا،

على بطاقة زين كاش ماستر كارد التي يحصل مشتركو زين كاش مجاناً فور فتح المحفظة إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد ومن محفظة إلى أُخرى، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الانترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي -فواتيركم" وشراء البطاقات الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code” ، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.