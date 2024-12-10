"زين كاش" تتيح خيار التقسيط المرِن بالتعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية

الوكيل الإخباري- مواصلةً لسعيها نحو تقديم حلول تمويلية مُيسّرة تتوافق مع احتياجات زبائنها وتفضيلاتهم المالية، وإتاحة تجربة تسوّق سلسة لزبائنها؛ وقّعت شركة "زين كاش" اتفاقية تعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية، بهدف إتاحة تقسيط مُشتريات ومُستلزمات زبائن "زين كاش" من متاجر طهبوب للأجهزة الكهربائية.

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وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية "زين كاش" نحو تطبيق مفهوم الشمول المالي، وتماشياً مع رؤيتها التي تتمثل بتقديم حلولٍ مالية رقمية تواكب طموحات الأفراد والشركات وتضمن لهم تجربة مالية رقمية منفردة، إلى جانب التسهيل على زبائنها من الأفراد وتمكينهم من اقتناء ما يحتاجونه عبر برامج التسهيلات التي توفرها.



وسيتمكّن مُستخدمو وحاملو بطاقات "زين كاش" الائتمانية بكافة فئاتها من الاستفادة من خيار التقسيط المرِن والمريح والحصول على مُستلزماتهم من الأجهزة الكهربائية والمنزلية من كافة فروع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية في المملكة والدفع لاحقاً، عبر تقسيط المُشتريات بسعر الكاش دون فوائد أو رسوم وعلى فترة سداد تمتد حتى 12 شهراً من تاريخ الشراء.