"زين كاش" تتيح خيار التقسيط المرِن بالتعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية "زين كاش" نحو تطبيق مفهوم الشمول المالي، وتماشياً مع رؤيتها التي تتمثل بتقديم حلولٍ مالية رقمية تواكب طموحات الأفراد والشركات وتضمن لهم تجربة مالية رقمية منفردة، إلى جانب التسهيل على زبائنها من الأفراد وتمكينهم من اقتناء ما يحتاجونه عبر برامج التسهيلات التي توفرها.
وسيتمكّن مُستخدمو وحاملو بطاقات "زين كاش" الائتمانية بكافة فئاتها من الاستفادة من خيار التقسيط المرِن والمريح والحصول على مُستلزماتهم من الأجهزة الكهربائية والمنزلية من كافة فروع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية في المملكة والدفع لاحقاً، عبر تقسيط المُشتريات بسعر الكاش دون فوائد أو رسوم وعلى فترة سداد تمتد حتى 12 شهراً من تاريخ الشراء.
وكانت شركة "زين كاش" قد أطلقت حملة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" لكافة زبائنها من حاملي بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار-، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة.
-
أخبار متعلقة
-
كابيتال بنك يستكمل نظام VCP لشبكة صرافاته الآلية بتقنيات مبتكرة
-
بنك الإسكان يقيم جلسة حوارية للموظفات المؤهلات لتولي مناصب قيادية
-
بنك الأردن يشارك في فعاليات "اليوم الوظيفي في القطاع المالي"
-
الوطنية للتشغيل والتدريب وزين توقّعان مذكرة تفاهم لدعم الرياديين في العقبة
-
مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان
-
واجهة "One UI 7" من سامسونج تعزز الأمان والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدمين مزيداً من الشفافية والتحكم
-
"دير مالك": تمكين الأردنيين لمستقبل مالي أكثر استقرارا
-
بنك الإسكان يرعى مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول