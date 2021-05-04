زين كاش تُتيح دفع التبرّعات والزكاة للمؤسسات الخيرية في شهر رمضان

الوكيل الاخباري -

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في شهر الخير والعطاء شهر رمضان المبارك، أتاحت شركة زين كاش عبر تطبيقها الإلكتروني خدمة دفع التبرعات والزكاة لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة؛ ليتسنّى لعملائها أداء زكاتهم بطريقة آمنة وسلسة، وبكل سرعة وفي أي وقت ومن أي مكان، وللمحافظة على سلامتهم والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساعدة هذه المؤسسات على جمع التبرعات وتحصيل الزكاة وإيصالها لمستحقيها.وتُوفّر زين كاش عبر تطبيقها حوالي 30 جمعية ومؤسسة خيرية يمكن لعملائها تقديم التبرع والصدقات لها خلال شهر رمضان المبارك وطيلة أيام العام، منها: مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وحساب الخير- صندوق همة وطن، وجمعية قرى الأطفال الأردنيةSOS، وجمعية الإغاثة الطبية العربية، وجمعية همتنا الخيرية، وصندوق البر للأُسر المستورة - جُهد، وقوافل الخير للإغاثة والتنمية، ومعهد العناية بصحة الأسرة، والجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، وجمعية سَنحيا كراماً الخيرية، وجمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، وجمعية الفرقان الخيرية، وجمعية فرسان الخير للتنمية والإغاثة، وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، ومتحف الأطفال الأردن، ونورسات الأردن، وجمعية نماء للتنمية المجتمعية، وجمعية المحافظة على القرآن الكريم، وجمعية نور الخير للإغاثة والتنمية، وجمعية روابي الأردن، وجمعية زدني كرماً على كرم الخيرية، وجمعية رفادة الخيرية، وجمعية زهر الياسمين لرعاية الأيتام الخيرية، وغيرها.ويمكن القيام بعملية التبرع والزكاة من خلال الدخول إلى تطبيق زين كاش، ثم اختيار "شركات" من القائمة الرئيسية، ثم اختيار المؤسسة أوالجهة المراد التبرع لها، ثم إدخال المبلغ المراد التبرع به والذي سيتم خصمه من المحفظة وتحويله مباشرةً إلى حساب الجهة التي تم التبرع لها.يذكر بأن زين كاش كانت قد وفّرت خدمة التبرع والزكاة عبر تطبيقها منذ العام الماضي، وبالتزامن مع بدء جائحة كورونا، لتضاف إلى قائمة الخدمات المميزة التي تقدّمها زين كاش لعملائها والتي تسهّل عليهم أمور حياتهم وتلبّي احتياجاتهم، حيث يمكنهم تنفيذ كافة معاملاتهم المالية بشكلٍ مثالي ومن مكان واحد وبكل سهولة وسرعة وأمان، مثل خدمات السحب والإيداع، وشراء بطاقات شحن، وتسديد فواتير خطوط الهاتف والإنترنت والخدمات العامة والخاصة المشمولة بخدمة "إي فواتيركم"، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً، وتحويل الأموال من محفظة إلى أخرى، وشراء البطاقات الإلكترونية، واستقبال التحويلات المالية وغيرها الكثير.