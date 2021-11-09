زين كاش تحصل على ترخيص البنك المركزي لإطلاق البطاقات الائتمانية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "زين كاش" عزمها على إطلاق بطاقاتها الائتمانية بمزايا حصرية ومنفردة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني كأول محفظة إلكترونية على الهاتف النقّال تُصدر البطاقات الائتمانية في المملكة؛ لتواكب تطورات الحياة العصرية، وتوفر أفضل تجربة مصرفية رقمية لعملائها.

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وتأتي هذه الخطوة من جانب زين كاش،ضمن استراتيجيتها وخططهاالتوسعيةفي ظل الإقبال الكبير على الخدمات المالية الرقمية في الوقت الحالي، كما تسعى زين كاش إلى توفير أحدث حلول وخدمات الدفع الرقمي المبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية، للارتقاء بتجارب عملائها من خلال تميّزها في طرح وإطلاق خدمات مالية سبّاقةواستثنائيةتفوق احتياجات وتطلعات عملائها.



يُشار إلى أن "زين كاش" – أول محفظة إلكترونية عبر الهاتف النقّال على مستوى المملكة- تقدّم العديد من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من المحلات التجارية والمطاعم والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودوليا،ً إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد ومن محفظة إلى أُخرى، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الانترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي -فواتيركم" وشراء البطاقات الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع“QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.

