زين كاش ترعى الأندية الصيفية في عدد من المدارس

الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين كاش رعايتها كشريك استراتيجي لعدد من الأندية الصيفية في كل من مدرسة المنتوسوري الحديثة وأكاديمية عمّان والمدارس الانجليزية الحديثة.

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وجاءت هذه الخطوة من جانب زين كاش التزاماً منها بدعم المجتمع عبر دعم مختلف الأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتعزيز ثقافة الشمول المالي، وحِرصاً منها على ترسيخ مفهوم الاستقلال المالي لدى الأطفال، وتمكينهم من التعامل مع أدوات التكنولوجيا المالية، للمساهمة في إعداد جيل أكثر وعياً بقِطاع المال الرقمي ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.



وقدّمت زين كاش خلال فعاليات الأندية الصيفية أساور الدفع الذكية التي تُعد وسيلة آمنة وعصرية للطلاب لإجراء المدفوعات داخل المدرسة بكل سهولة، مما يسهم في ترسيخ مفهوم الاستقلال المالي لدى الأطفال وتوفير تجربة عملية للتعامل مع الأدوات المالية الرقمية.