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زين كاش ترعى الأندية الصيفية في عدد من المدارس

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زين كاش
 
الإثنين، 04-08-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   قدّمت شركة زين كاش رعايتها كشريك استراتيجي لعدد من الأندية الصيفية في كل من مدرسة المنتوسوري الحديثة وأكاديمية عمّان والمدارس الانجليزية الحديثة.

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وجاءت هذه الخطوة من جانب زين كاش التزاماً منها بدعم المجتمع عبر دعم مختلف الأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتعزيز ثقافة الشمول المالي، وحِرصاً منها على ترسيخ مفهوم الاستقلال المالي لدى الأطفال، وتمكينهم من التعامل مع أدوات التكنولوجيا المالية، للمساهمة في إعداد جيل أكثر وعياً بقِطاع المال الرقمي ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.


وقدّمت زين كاش خلال فعاليات الأندية الصيفية أساور الدفع الذكية التي تُعد وسيلة آمنة وعصرية للطلاب لإجراء المدفوعات داخل المدرسة بكل سهولة، مما يسهم في ترسيخ مفهوم الاستقلال المالي لدى الأطفال وتوفير تجربة عملية للتعامل مع الأدوات المالية الرقمية.


يُذكر بأن زين كاش تقوم وبشكل مستمر بتنفيذ العديد من الأنشطة اللامنهجية لطلبة المدارس وتسعى الى اكتشاف القدرات الكامنة لديهم على مختلف الأصعدة، حيث شاركت زين كاش في احتفالات عيد استقلال المملكة الـ 79 التي نظّمتها كل من مدارس أكاديمية عمّان ومدارس الجودة الأمريكية، فيما ترعى زين كاش دوري صِغار كرة القدم في مدارس المواهب الانجليزية، والمدرسة الأرثوذكسية، ومدارس الميار، ومدارس عمّان الوطنية.

 
 
gnews

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