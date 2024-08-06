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زين كاش ترعى بطل المُنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي

صالح الشرباتي
صالح الشرباتي




 

الثلاثاء، 06-08-2024 02:39 م

الوكيل الإخباري-   حِرصاً منها على تقديم الدعم للمواهب الرياضية الشابة ودعم الرياضيين الأردنيين لتعزيز مسيرتهم الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة الأردنية؛ وقّعت شركة زين كاش اتفاقية تعاون مع لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي لدعمه خلال مسيرته الرياضية الحافلة بالتميّز.


وستقدّم" زين كاش" دعمها للاعب الشرباتي الذي يستهل مشاركته يوم الجمعة في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية التي انطلقت في العاصمة الفرنسية "باريس"، ليواصل مسيرته الرياضية نحو العالمية وللبناء على ما تحقق من إنجازات تصب في صالح الرياضة الأردنية وتعزز حضور لاعبينا المبدعين في كافة المحافل لتُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققونها في البطولات العالمية .


ويندرج هذا التعاون في إطار مساعي وحِرص شركة زين كاش على دعم واحتضان المواهب الرياضية الوطنية الشابة إيماناً منها بقدراتهم الرياضية المُميزة، ليحققوا المزيد من الإنجازات الباهرة عبر تمثيل الأردن في أبرز المحافل الإقليمية والعالمية، كما ويأتي هذا التعاون لرفع مستوى الوعي بين أوساط الشباب حول الثقافة المالية الرقمية والمُساهمة بتعزيز الشمول المالي بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمملكة.


ويمتلك لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي سيرة رياضية مُتميزة تكلّلت بحصوله على العديد من الميداليات الذهبية والفضية، ومثّل الأردن في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 ضمن منافسات التايكواندو لوزن تحت 80 كغم، والميدالية الذهبية في منافسات الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى في العاصمة الإيطالية، ونجح في نيل ذهبية وزن تحت 80 كغم، ليحصد أولى ميداليات الأردن في أولى جولات بطولة الجائزة الكبرى للعام 2024، وحقق ثالث ميدالياته في البطولة، وسبق وأن نال ذهبية جولة صوفيا في 2019 وفضية جولة موسكو 2018.

 

gnews

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