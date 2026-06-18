زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة

وجاءت مشاركة زين كاش في ه
وتضمّنت الفعاليات سلسلة من الجلسات التوعوية والتثقيف المالي للأطفال في عدد من المدارس ومراكز الأطفال في مختلف أنحاء المملكة، حيث هدفت هذه الجلسات إلى تعريف الأطفال بمفاهيم الإدارة المالية السليمة وتشجيعهم على تبني عادات مالية إيجابية منذ سن مبكرة، كما تناولت الجلسات ماهيّة وأهمية الادخار والتخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية المسؤولة بما يسهم في بناء جيل يتمتع بوعي مالي قادر على إدارة موارده المالية بكفاءة في المستقبل.
وسلّطت الفعالية الضوء على أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي ودعم مشاركتها الفاعلة في تطوير هذا القطاع الحيوي بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشمول المالي والاقتصادي.
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