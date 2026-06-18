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زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة

زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة
زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة
الخميس، 18-06-2026 03:05 م

الوكيل الإخباري-   عمّان، 18 حزيران 2026: في إطار التزامها بدعم جهود التوعية المالية وتعزيز الشمول المالي في المملكة؛ شاركت شركة زين كاش في فعاليات أسبوع المال العالمي التي نظّمها البنك المركزي الأردني.

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وجاءت مشاركة زين كاش في هذه المبادرة انطلاقاً من حِرصها على دعم البرامج الوطنية التي تُسهم في نشر الثقافة المالية وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية الآمنة والمبتكرة، إلى جانب تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم اليومية بسهولة وأمان. 

 

وأكدت شركة زين كاش مواصلة دورها في دعم وتبنّي المبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توفير حلول مالية رقمية مُبتكرة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن.


وتضمّنت الفعاليات سلسلة من الجلسات التوعوية والتثقيف المالي للأطفال في عدد من المدارس ومراكز الأطفال في مختلف أنحاء المملكة، حيث هدفت هذه الجلسات إلى تعريف الأطفال بمفاهيم الإدارة المالية السليمة وتشجيعهم على تبني عادات مالية إيجابية منذ سن مبكرة، كما تناولت الجلسات ماهيّة وأهمية الادخار والتخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية المسؤولة بما يسهم في بناء جيل يتمتع بوعي مالي قادر على إدارة موارده المالية بكفاءة في المستقبل.


وسلّطت الفعالية الضوء على أهمية تعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي ودعم مشاركتها الفاعلة في تطوير هذا القطاع الحيوي بما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشمول المالي والاقتصادي.

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