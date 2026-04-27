زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

وجاءت رعاية شركة زين كاش ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الأفراد لا سيما فئة الشباب من تبنّي الحلول المالية الرقمية والاستفادة منها في حياتهم اليومية، للمساهمة في تعزيز اندماجهم بالاقتصاد الرقمي ومواكبة التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، حيث أكدت شركة زين كاش أن رعايتها لورش العمل التوعوية يأتي انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في نشر الوعي المالي الرقمي وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية والمساهمة في تحقيق الشمول المالي في مختلف محافظات المملكة لا سيّما في المناطق التي تشهد نمواً متسارعاً في تبنّي الحلول المالية الرقمية.
وقدّم فريق عمل زين كاش محتوى توعوي وتطبيقي سّلط الضوء على آليات استخدام المحافظ الإلكترونية وأهمية الدفع الرقمي في تسهيل المعاملات المالية، إلى جانب استعراض أبرز مزايا حلول الدفع الرقمي من حيث السرعة، الأمان، وسهولة الاستخدام.
وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين أبدوا اهتماماً بالتعرّف على أحدث التقنيات المالية الرقمية والاستخدامات العملية للمحافظ الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها في إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وسهولة.
وتواصل زين كاش من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة العمل على تمكين المجتمع بأدوات مالية رقمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد.
أخبار متعلقة
سياسة البنك المركزي: كيف تؤثر على سوق العملات
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026
شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها
سامسونج تتصدر تقييمات مجلة المستهلك الأمريكية عن هاتف Galaxy S26 Ultra وتحصد المركز الأول عالمياً
البنك الأهلي الأردني يرعى يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية
إيسوزو الأردن تختتم مسابقة المهارات الفنية 2026 لقطاع خدمات ما بعد البيع في أجواء تنافسية مميزة
البنك العربي يرعى فعاليات برنامج "اليوم العربي للشمول المالي" في متحف الأطفال
بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين إقرار البيانات المالية الختامية لعام 2025