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زين كاش تطلق حملة "ويلزي" الصيفية

زين كاش تطلق حملة "ويلزي" الصيفية
زين كاش تطلق حملة "ويلزي" الصيفية
الإثنين، 29-06-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-   عمّان 29 حزيران 2026 :  في إطار حِرصها المتواصل على إثراء تجربة زبائنها وتعظيم القيمة المضافة التي تقدمها لهم؛ أطلقت شركة زين كاش حملة "ويلزي" (WheelZie) عبر تطبيق زين كاش، تزامناً مع الحدث الكروي العالمي الذي يستقطب اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم.

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وتتيح زين كاش للمستخدمين المشاركة في الحملة  -التي تستمر حتى 19/7/2026 – بسهولة من خلال تطبيق زين كاش، عبر الدخول إلى قسم CoinZat  ثم الضغط على شعار "ويلزي"  وتدوير عجلة الحظ للحصول على جائزة فورية، حيث تتنوع الجوائز اليومية لتشمل نقاط على كوينزات، وقسائم شرائية متنوعة لعدد من المطاعم، بالإضافة إلى بطاقات شحن رصيد وقسائم إلكترونية  (E-Vouchers)، وعدد من قمصان لاعبي المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، حيث سيحصل كل مشترك على فرصة واحدة يومياً للفوز والاستمتاع بتجربة استثنائية تجمع بين الحماس الرياضي والمكافآت القيمة.


وتأتي هذه الحملة تجسيداً لنهج شركة زين كاش القائم على الابتكار المتواصل بتطوير التجارب الرقمية التي تعزز القيمة المقدمة للمستخدمين، حيث تسعى الشركة إلى بناء تجربة رقمية متكاملة ترتكز على التفاعل والمكافأة والتحفيز لتعزيز تبني الخدمات المالية الرقمية وترسيخ حضورها كجزء أساسي من الحياة اليومية للمستخدمين من خلال دمج عناصر الترفيه والتشويق مع الخدمات المالية.


وتواصل  شركة زين كاش تطوير حلول نوعية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة وتلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن تجارب أكثر سلاسة وتفاعلية وقيمة، وتُعد "ويلزات" أول تجربة تفاعلية للألعاب (Gamification) تقدمها زين كاش ضمن قسم CoinZat في التطبيق حيث تمنح المستخدمين فرصة الفوز بجوائز مضمونة بشكل يومي.

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