زين كاش تعقد ورشة عمل حول الابتكار المالي للرياديين في منصة زين للإبداع (ZINC)

وتندرج هذه الورشة التي تأتي ضمن ورش عمل وجلسات تدريبية تعتزم "زين كاش" على عقدها باستمرار، في إطار مُساهمات الشركة ومن خلال دورها الفاعل بتعزيز الشمول المالي في المملكة عبر إتاحة وتوفير حلول وخدمات مالية رقمية مبتكرة تتسم بالمرونة والموثوقية ودون الحاجة إلى حسابات بنكية، تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتمكّنها من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة ويسر، كما تندرج في إطار حِرص "زين كاش" على رفع نسبة الوعي المالي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعريفهم بمفاهيم التكنولوجيا المالية (FinTech) وتسليط الضوء على دورها الحيوي في تسريع نمو المشاريع وتوسيع قدراتها التنافسية في السوق وبما يتماشى مع الجهود الوطنية نحو التحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتضمّنت ورشة العمل التي عقدت في المقر الرئيسي لمنصة زين للإبداع (ZINC) في مجمع الملك الحسين للأعمال، عدّة محاور تناولت أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، وكيفية استخدام محفظة "زين كاش"، وخدمات التحويل المالي المتاحة محلياً ودولياً، وكيفية إدارة الأموال وتخطيط الميزانيات دون الحاجة إلى حسابات بنكية، وتحليل التكاليف والعوائد، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تدعم توسع مشاريعهم وقدرتها على التنافس، كما قدّمت "زين كاش" لرواد الأعمال المشاركين عدداً من الخدمات المالية الرقمية التي شملت بطاقة الشركات تحت مظلة Mastercard، وخدمة التاجر التي تتيح حلول مبتكرة لتحصيل الأموال وتسهيل عمليات الدفع للشركات، وخدمة الدفع الجماعي التي تمكّن الشركات من صرف المدفوعات والرواتب بطريقة سهلة وآمنة.
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