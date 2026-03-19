زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

وجاءت هذه المبادرات في إطار التزام زين كاش بدورها تجاه المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل بين أفراده وإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب المنتفعين، من خلال تنفيذ مبادرات إنسانية تُسهم في ترسيخ روح التضامن والتراحم في الشهر الفضيل.
ونظّمت زين كاش زيارة لقرية الأطفال SOS)) في محافظة إربد لمشاركة الأطفال أجواءهم الرمضانية وقضاء أوقات تفاعلية معهم من خلال الأنشطة التفاعلية لتعزيز شعورهم بالاهتمام والرعاية، كما نظّمت زين كاش زيارة إلى مطعم (عزوتي) بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، وشاركت بتحضير الوجبات وتوزيعها على المستفيدين.
كما قدّمت زين كاش دعمها لإقامة إفطار خيري بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث أُقيم في نادي المعلمين وشارك فيه مجموعة من الأطفال فاقدي السند الأُسري، وأطفال من مرضى السرطان، وأطفال من ذوي متلازمة داون، قَدِموا من الزرقاء ودير علاّ وجرش، حيث قامت زين كاش خلال الفعالية بتوزيع الهدايا وملابس العيد على الأطفال.
كما نظّمت زين كاش وبالتعاون جمعية المركز الإسلامي وبالشراكة مع مدارس الجودة الأمريكية إفطارين خيريين للأطفال من فاقدي السند الأُسري، حيث تخللت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية وتوزيع الهدايا.
