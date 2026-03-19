زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامها بدعم المجتمع المحلي وحرصها على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك؛ نظّمت شركة زين كاش عدداً من المبادرات الإنسانية التي استهدفت دعم الأُسر والأفراد الأقل حظًا في عدد من محافظات المملكة.

وجاءت هذه المبادرات في إطار التزام زين كاش بدورها تجاه المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل بين أفراده وإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب المنتفعين، من خلال تنفيذ مبادرات إنسانية تُسهم في ترسيخ روح التضامن والتراحم في الشهر الفضيل.



ونظّمت زين كاش زيارة لقرية الأطفال SOS)) في محافظة إربد لمشاركة الأطفال أجواءهم الرمضانية وقضاء أوقات تفاعلية معهم من خلال الأنشطة التفاعلية لتعزيز شعورهم بالاهتمام والرعاية، كما نظّمت زين كاش زيارة إلى مطعم (عزوتي) بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، وشاركت بتحضير الوجبات وتوزيعها على المستفيدين.



كما قدّمت زين كاش دعمها لإقامة إفطار خيري بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث أُقيم في نادي المعلمين وشارك فيه مجموعة من الأطفال فاقدي السند الأُسري، وأطفال من مرضى السرطان، وأطفال من ذوي متلازمة داون، قَدِموا من الزرقاء ودير علاّ وجرش، حيث قامت زين كاش خلال الفعالية بتوزيع الهدايا وملابس العيد على الأطفال.