زين كاش راعي التكنولوجيا المالية لماراثون دعم أطفال طيف التوحد

وتأتي رعاية شركة زين كاش لهذه الفعالية في إطار التزامها بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية وترسيخ دور التكنولوجيا المالية في إحداث أثر إيجابي ملموس داخل المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحِرصها على دعم المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع وتعزيز دمجهم في المجتمع، كما يعكس هذا الدعم أهمية رفع الوعي تجاه أطفال اضطراب التوحد وتمهيد الطريق أمام مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة المجتمعية والرياضية.
وقدّمت شركة زين كاش دعماً نقدياً خُصص لتمكين الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد من الاستعداد الأمثل للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية للجامعات على مستوى الشرق الأوسط، حيث شهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الطلبة والمجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”
-
جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم
-
جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026
-
كابيتال بنك راعٍ ذهبي لعرض الأزياء الشامل "Spirit Wears Art" احتفاءً بالتنوع والدمج المجتمعي
-
بيان صادر عن البنك العقاري المصري العربي/ فروع الأردن
-
الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت
-
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
-
"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب