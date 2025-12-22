الإثنين 2025-12-22 03:34 م

زين كاش راعي التكنولوجيا المالية لماراثون دعم أطفال طيف التوحد

الإثنين، 22-12-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   قدّمت شركة زين كاش رعايتها الحصرية من قِطاع التكنولوجيا المالية لفعالية الماراثون الرياضي لدعم أطفال طيف التوحد، الذي نظّمه فريق "فيلد" من جامعة الحُسين التقنية.  

وتأتي رعاية شركة زين كاش لهذه الفعالية في إطار التزامها بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية وترسيخ دور التكنولوجيا المالية في إحداث أثر إيجابي ملموس داخل المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحِرصها على دعم المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع وتعزيز دمجهم في المجتمع، كما يعكس هذا الدعم أهمية رفع الوعي تجاه أطفال اضطراب التوحد وتمهيد الطريق أمام مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة المجتمعية والرياضية.


وقدّمت شركة زين كاش دعماً نقدياً خُصص لتمكين الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد من الاستعداد الأمثل للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية للجامعات على مستوى الشرق الأوسط، حيث شهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الطلبة والمجتمع المحلي.

 
 


