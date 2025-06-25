الأربعاء 2025-06-25 04:26 م
 

زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر

غلع
زين
 
الأربعاء، 25-06-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "زين كاش" عن تقديم رعايتها كمزوّد للخدمات المالية الرقمية لسوق جارا في موسمه التاسع عشر، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليته كل يوم جمعة حتى 19 أيلول .

اضافة اعلان


وتأتي رعاية "زين كاش" لسوق جارا -الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الصيفية في العاصمة عمّان- في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتمكين أصحاب المِهن والحِرف اليدوية الأردنيين، وإكسابهم خبرات تُسهم في توفير الخدمات المالية المناسبة لهم كحلول التمويل المرن وكافة خدمات محفظة "زين كاش" التي تساعدهم في إدارة أموالهم وتنمية أعمالهم بشكل أفضل، كما تسعى زين كاش إلى تعزيز الشمول المالي لأصحاب الحِرف وزوار السوق وتسهيل وصولهم إلى حلول الدفع الإلكتروني المتعددة التي تقدّمها لتسهيل ممارسة أنشطتهم وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.


وسيتخلل أيام السوق لهذا الموسم عروض فنية وموسيقية متنوعة تشمل معزوفات تراثية ومشاركات لفِرق فنية من دول عربية وأجنبية، ويُعد سوق جارا واحداً من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العاصمة، حيث يجمع بين عبق التراث الأردني الأصيل وروح الإبداع العصري، ليقدّم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الفئات العمرية.


وتقدم "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة

أخبار محلية ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة

الضمان الاجتماعي

أخبار محلية الحكومة: الضمان يدرس قرارات للتخفيف على المنشآت السياحية

خلال لقائه وفدين من طلبة الجامعة الأردنية وأبناء ماحص

أخبار محلية العيسوي: ثقة الأردن بمستقبله نابعة من وعي أبنائه وقيادة هاشمية لا تساوم على الثوابت

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

غلع

أخبار الشركات زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر

مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بإجراءات الاندماج بين البنكين

اقتصاد محلي مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بإجراءات الاندماج بين البنكين

ناقلة جند في غزة

فلسطين القسام تكشف تفاصيل الكمين الذي حصد 7 من جنود الاحتلال

بغهع

أخبار الشركات برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معرض SMARTECH Jordan يكرم شركاء نسخته الأولى ويكشف عن موعد انطلاق النسخة الثانية



 
 





الأكثر مشاهدة