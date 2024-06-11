زين وأبو شقرة تتعاونان لحماية البيئة البحرية في العقبة

الوكيل الاخباري - وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون مع شركة أبو شقرة التجارية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال حماية البيئة والشواطئ البحرية في مدينة العقبة، من خلال تنظيم حملات دورية لتنظيف جوف البحر الأحمر باستخدام المركب الخاص بشركة أبو شقرة.

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وستتمكن زين بموجب هذه الاتفاقية من تنظيم عدد أكبر من المبادرات لتنظيف جوف البحر الأحمر وشواطئ العقبة من النفايات الملوّثة للبيئة، والتي كانت قد بدأتها منذ العام 2022 بالتعاون مع مبادرة “ProjectSea”- التي يقوم عليها مجموعة من غواصي الأردن المحترفين والمتطوعين-، بالإضافة إلى توسيع نشاط تعاونها مع الغواصين المحترفين ومختلف الجهات التطوعية التي تعمل على تنظيم الفعاليات البيئية في محافظة العقبة، إلى جانب تمكينها من استهداف شواطئ ومواقع جديدة ومختلفة في كل مرة.



وأكدت زين من خلال هذا التعاون على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق الأهداف)، إلى جانب مساندة كافة الجهود للمساهمة في اختيار العقبة كوجهة سياحية عالمية، وذلك مواصلةً لجهود الشركة ضمن استراتيجيتها لإدارة الاستدامة التي تولي من خلالها اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتعزيز الممارسات البيئية السليمة للمساهمة في الحد من آثار التغير المناخي والعمل على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وبيّنت شركة أبو شقرة التجارية أنها ستتمكن بموجب هذه الاتفاقية من تعزيز دورها في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وأكدت الشركة حرصها على التعاون مع شركة زين الأردن الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية لا سيما المبادرات التي تعنى بالمحافظة على البيئة، إضافة إلى دعم محافظة العقبة وتعزيز السياحة.



يذكر بأن شركة زين كانت قد نظّمت وبالتعاون مع مبادرة “ProjectSea” حملتين لتنظيف جوف البحر الأحمر، وساهمت باستخراج الآلاف من قطع النفايات العالقة في البحر.

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